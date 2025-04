L'administration Trump déclassifie des milliers de documents sur l'assassinat de Robert Kennedy

L'administration Trump a annoncé vendredi avoir commencé à publier le premier lot de documents autrefois classifiés concernant l'assassinat du sénateur Robert F. Kennedy en 1968, une collection qui comprend environ 10 000 pages d'archives.

Cette déclassification, ordonnée par le président Trump dans les premiers jours de son mandat et soutenue par le fils du sénateur assassiné, Robert F. Kennedy Jr., actuel secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, pourrait relancer les spéculations autour de ce meurtre vieux de plus d'un demi-siècle. Kennedy Jr. a en effet régulièrement affirmé que Sirhan Sirhan, l'homme condamné pour l'assassinat de son père, pourrait être innocent.

"Une transparence maximale"

Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national, a expliqué que cette publication résulte d'un effort conjoint avec les Archives nationales et d'autres agences pour numériser et mettre en ligne plus de 10 000 pages de documents, qui seront désormais accessibles au public américain sur internet. "Cette initiative vise à concrétiser la promesse de transparence maximale du président Trump," a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les documents seront publiés avec un minimum de caviardage, principalement pour des raisons de protection de la vie privée, comme les numéros de sécurité sociale. "Près de 60 ans après l'assassinat tragique du sénateur Robert F. Kennedy, le peuple américain aura pour la première fois l'occasion d'examiner l'enquête du gouvernement fédéral grâce au leadership du président Trump," a ajouté Gabbard.

50 000 pages supplémentaires découvertes

La directrice du renseignement national a également révélé que 50 000 pages supplémentaires de dossiers liés à l'assassinat de Robert F. Kennedy ont été découvertes lors de recherches dans les entrepôts de la CIA et du FBI, des documents qui n'avaient jamais été transmis aux Archives nationales. Selon Gabbard, les agences travaillent actuellement à rendre ces documents accessibles et poursuivent leurs recherches dans d'autres installations gouvernementales pour identifier d'éventuels dossiers supplémentaires.

Un contexte politique et familial particulier

Cette déclassification intervient dans un contexte politique singulier, avec la nomination de Robert F. Kennedy Jr. au poste de secrétaire à la Santé dans l'administration Trump. Kennedy Jr., qui a longtemps remis en question la version officielle de l'assassinat de son père, a exprimé sa gratitude face à cette initiative. "Mon équipe est honorée que le président nous ait chargés de diriger les efforts de déclassification et de faire la lumière sur la vérité après tant d'années," a déclaré Gabbard. "Je suis reconnaissante du soutien de Bobby Kennedy et de sa famille." L'assassinat de Robert F. Kennedy, survenu le 5 juin 1968 à l'hôtel Ambassador de Los Angeles alors qu'il venait de remporter la primaire démocrate de Californie dans la course à la présidence, reste l'un des événements les plus traumatisants de l'histoire politique américaine moderne. Cette nouvelle vague de documents pourrait apporter un éclairage nouveau sur les circonstances de ce crime qui continue de fasciner les historiens et le public américain.