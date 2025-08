L'administration Trump demande la dissolution immédiate de l'UNRWA, jugée "irrémédiablement compromise"

Articles recommandés -

L’administration Trump a officiellement demandé au Congrès américain le démantèlement total de l’UNRWA, l’agence onusienne en charge des réfugiés palestiniens, l’accusant de collusion avec le Hamas. Cette décision a été communiquée dans une note confidentielle transmise au Congrès le 29 juillet et révélée jeudi par le Washington Free Beacon.

Selon le Département d’État, les États-Unis ne financent plus l’UNRWA depuis janvier 2024, n’ont plus aucun programme actif avec l’agence, et maintiennent des contacts réduits au strict minimum. L’administration juge désormais que l’UNRWA est "irrémédiablement compromise" par ses liens avec le Hamas et souhaite son démantèlement complet.

Cette position fait suite à plusieurs révélations accablantes : au moins une douzaine de membres du personnel de l’UNRWA auraient participé aux massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023, et d'autres continueraient à coopérer activement avec le groupe terroriste à Gaza. Des témoignages recueillis sur le terrain font état de terroristes armés du Hamas détournant régulièrement les convois d’aide humanitaire destinés aux civils, parfois avec la complicité de chauffeurs identifiés comme membres du Hamas.

Alors que l’UNRWA promet des réformes internes, Washington estime qu’elle n’a pas su empêcher l’infiltration du Hamas dans ses circuits logistiques. "L’UNRWA sert de couverture au Hamas. Elle est totalement corrompue et doit être dissoute", a affirmé un haut responsable du Département d’État.

Lors des dernières négociations de cessez-le-feu, le Hamas a exigé que l’UNRWA reprenne la gestion de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza, évinçant ainsi la Gaza Humanitarian Foundation (GHF) mise en place par les États-Unis. Pour l’administration Trump, cette demande prouve que le Hamas considère l’UNRWA comme un partenaire stratégique.

En février dernier, Washington avait déjà annoncé son retrait officiel de l’UNRWA, exigeant le remboursement des fonds non utilisés. Une promesse de restitution a été faite en avril par l’agence, mais les fonds restent bloqués à ce jour. En mai, le secrétaire d’État américain Marco Rubio, a ordonné la fin de toute participation américaine aux travaux de l’UNRWA à l’ONU.