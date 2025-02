L'administration Trump n'aurait pas la moindre ébauche de plan pour une prise de contrôle américaine de Gaza

La proposition de Donald Trump da la prise de contrôle de Gaza par les États-Unis a choqué même les hauts responsables de la Maison Blanche et de son administration, a rapporté le New York Times jeudi. Bien que son annonce ait semblé formelle et calculée (il a lu le plan sur une feuille de papier), son administration n'a pas la moindre ébauche de plan pour tester la faisabilité de l'idée, selon quatre personnes au fait du dossier sous couvert d'anonymat. Cette annonce n’a pas été moins surprenante pour les détracteurs israéliens de Trump, selon le journal.

Peu avant leur départ pour leur conférence de presse conjointe mardi, le président Trump a surpris le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en l'informant qu'il prévoyait d'annoncer l'idée d'une prise de contrôle américaine de Gaza, selon deux personnes informées de leurs interactions.

Eyad BABA / AFP

Au sein du gouvernement américain, aucune réunion avec le Département d’État ou le Pentagone n'a eu lieu, comme cela se fait normalement pour toute proposition sérieuse de politique étrangère, d'autant plus pour une proposition de cette ampleur. Il n’y a pas eu de groupes de travail. Le Département de la Défense n’a présenté aucune estimation du nombre de soldats nécessaires, des coûts d'une telle opération, ni même un aperçu de la manière dont cela pourrait fonctionner.

Mais en privé, Donald Trump parle depuis des semaines de la prise de contrôle américaine de Gaza. Et sa réflexion s'est accélérée, selon deux responsables de l'administration, après que son envoyé au Moyen-Orient, Steve Witkoff, soit revenu de Gaza la semaine dernière et ait décrit les terribles conditions de vie qui y règnent.