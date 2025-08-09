L’administration Trump réclame un milliard de dollars à l’Université de Californie

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump a réclamé vendredi une amende record d’un milliard de dollars au réseau public UC (University of California), accusant l’un de ses campus, UCLA, d’avoir mal géré les manifestations propalestiniennes de 2024 et laissé prospérer un climat antisémite. Ce montant, cinq fois supérieur à celui payé fin juillet par l’Université Columbia pour clore un litige similaire, « dévasterait complètement » le système, a averti James Milliken, président de l’UC.

Le gouvernement fédéral réclame aussi 172 millions de dollars pour indemniser des étudiants juifs se disant victimes de discrimination. Selon la presse, le paiement pourrait être échelonné. Gavin Newsom, gouverneur de Californie et membre du conseil d’administration de l’UC, a dénoncé une « extorsion » visant à « museler la liberté académique », promettant de saisir la justice.

Le réseau UC regroupe dix campus, parmi lesquels UCLA, Berkeley ou San Diego, tous régulièrement classés parmi les meilleures universités publiques américaines. L'UCLA subit déjà un gel de plus d’un demi-milliard de dollars de subventions fédérales dans ses recherches médicales et scientifiques. Après Columbia, un accord à 500 millions de dollars serait en discussion avec Harvard.