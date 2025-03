L'administration Trump réexamine des milliards de dollars de financement pour Harvard en raison de l'antisémitisme

L'administration Trump a lancé un réexamen approfondi des milliards de dollars de subventions et contrats fédéraux accordés à l'université de Harvard, accusant l'établissement, dans une lettre adressée lundi, de ne pas avoir réussi à lutter contre l'antisémitisme sur son campus.

Selon une source proche du dossier, le groupe de travail sur l'antisémitisme du président Donald Trump passe en revue des contrats d'une valeur de 255,6 millions de dollars ainsi que 8,7 milliards de dollars d'engagements pour des subventions pluriannuelles entre le gouvernement fédéral et Harvard.

L'enquête a été ouverte en raison de préoccupations concernant l'irrespect par Harvard de ses obligations légales en matière de droits civiques. La source a averti que si l'université ne répondait pas aux inquiétudes du groupe de travail concernant l'antisémitisme et ne prenait pas des mesures dès cette semaine, elle pourrait commencer à perdre son financement. "Harvard a incarné le rêve américain pendant des générations - l'aspiration ultime d'étudiants du monde entier travaillant dur pour obtenir leur admission dans cette prestigieuse institution", a déclaré la secrétaire à l'Éducation Linda McMahon. "L'échec d'Harvard à protéger ses étudiants contre la discrimination antisémite - tout en privilégiant des idéologies partisanes plutôt que la libre enquête - a gravement mis en péril sa réputation. Harvard peut corriger ces injustices et redevenir un campus dédié à l'excellence académique et à la recherche de la vérité, où tous les étudiants se sentent en sécurité."

La révision gouvernementale affectera les différentes institutions affiliées à Harvard, notamment divers instituts de recherche, a précisé la source. Harvard était l'une des 60 écoles auxquelles le Département de l'Éducation a envoyé des lettres début mars, les avertissant de mesures coercitives possibles en raison de manquements présumés à la protection des étudiants juifs sur les campus. "Cette administration a démontré que nous agirons rapidement pour tenir les institutions responsables si elles permettent à l'antisémitisme de prospérer", a déclaré Josh Greenbaum, membre du groupe de travail sur l'antisémitisme de Trump. "Nous n'hésiterons pas à agir si Harvard ne le fait pas."

En janvier dernier, la présidente de Harvard, Claudine Gay, avait démissionné de son poste suite aux critiques concernant la gestion par l'université de l'antisémitisme sur le campus dans les semaines et mois qui ont suivi l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.