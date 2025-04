L'administration Trump suspend 2,3 milliards de dollars de financement à Harvard

Le gouvernement américain a gelé lundi environ 2,3 milliards de dollars de financement fédéral destiné à l'Université Harvard, après que l'établissement a refusé de se plier aux directives de la Maison-Blanche concernant les programmes de diversité et la lutte contre l'antisémitisme sur le campus. Cette décision, annoncée par le Département de l'Éducation, comprend le gel de 2,2 milliards de dollars de subventions ainsi que 60 millions de dollars de contrats fédéraux précédemment alloués à la prestigieuse institution.

"La déclaration d'Harvard aujourd'hui renforce cette mentalité troublante de droit acquis qui règne dans nos universités les plus prestigieuses - comme si l'investissement fédéral n'impliquait pas la responsabilité de respecter les lois sur les droits civiques", a déclaré le groupe de travail du ministère sur la lutte contre l'antisémitisme. Le gel des fonds a été annoncé quelques heures après que le président d'Harvard, Alan Garber, a déclaré que l'université refuserait de se conformer aux exigences de l'administration Trump concernant les manifestations sur le campus, les programmes de diversité et l'antisémitisme.

"Aucun gouvernement - quelle que soit la partie au pouvoir - ne devrait dicter ce que les universités privées peuvent enseigner, qui elles peuvent admettre et embaucher, et quels domaines d'étude et de recherche elles peuvent poursuivre", a écrit Garber. Les avocats représentant Harvard ont affirmé que les demandes adressées à l'établissement sont illégales et que Harvard "n'est pas prêt à accepter des exigences qui dépassent l'autorité légale de cette administration ou de toute autre".

Harvard, comme d'autres universités américaines, a connu une recrudescence d'activités anti-israéliennes depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. L'université a été critiquée pour sa gestion de l'antisémitisme sur son campus, notamment après qu'une coalition de 34 organisations étudiantes a publié une déclaration tenant Israël pour responsable de l'attaque du Hamas. L'administration Trump avait récemment lancé un ultimatum à Harvard, exigeant des changements politiques radicaux comme condition pour maintenir son accès à près de 9 milliards de dollars de subventions et contrats fédéraux.