L'administration Trump veut expulser un chercheur indien pro-palestinien

Le gouvernement américain a placé en détention un chercheur indien de l'Université Georgetown à Washington et cherche à l'expulser après l'avoir considéré comme préjudiciable à la politique étrangère américaine, a déclaré l'avocat de l'étudiant mercredi. Selon un communiqué transmis à Fox News, le Département de la Sécurité intérieure accuse Badar Khan Suri d'entretenir des liens avec le Hamas et d'avoir "diffusé de la propagande et des contenus antisémites sur les réseaux sociaux". Le document, partagé par Stephen Miller, directeur adjoint de cabinet de la Maison Blanche, ne cite cependant aucune preuve concrète.

Le secrétaire d'État Marco Rubio a déterminé que les activités de Suri "le rendaient expulsable", précise le communiqué. Arrêté lundi soir devant son domicile en Virginie, Suri est désormais détenu en Louisiane en attente d'une audience devant un tribunal d'immigration. "Si un universitaire accompli spécialisé dans la résolution des conflits est considéré comme néfaste pour la politique étrangère, alors le problème vient peut-être du gouvernement, pas du chercheur", a réagi son avocat.

Titulaire d'un visa étudiant et marié à une citoyenne américaine originaire de Gaza, Suri est chercheur postdoctoral au Centre Alwaleed Bin Talal pour la compréhension islamo-chrétienne de Georgetown. Cette affaire s'inscrit dans une série de mesures prises par l'administration Trump visant à expulser des étrangers ayant participé à des manifestations pro-palestiniennes.