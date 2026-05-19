L’ambassadeur d’Israël aux États-Unis traite J Street de « cancer au sein de la communauté juive »

L’ambassadeur d’Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter, a violemment attaqué J Street, qualifiant le lobby juif américain de gauche de « cancer au sein de la communauté juive ».

Lors d’une rencontre à Washington avec la National Task Force to Combat Antisemitism, Yechiel Leiter a dénoncé les appels de J Street à restreindre l’aide militaire américaine à Israël en raison de la politique israélienne envers les Palestiniens.

« Comment peut-on être pro-Israël et défendre un embargo sur les armes contre un État qui mène une guerre sur sept fronts contre les proxys de l’Iran ? », a-t-il déclaré.

L’ambassadeur a accusé J Street de duplicité, estimant que le mouvement ne devrait pas se présenter comme « pro-Israël, pro-paix et pro-démocratie » tout en s’opposant à la position du gouvernement israélien élu. Il a aussi semblé remettre en cause l’identité juive de certains responsables critiques d’Israël, notamment du sénateur américain Bernie Sanders, qui soutient des textes visant à bloquer certaines ventes d’armes à Israël.

Le président de J Street, Jeremy Ben Ami, a répondu que l’ambassadeur devrait dialoguer avec les Américains juifs en désaccord avec le gouvernement israélien au lieu de les insulter. Selon lui, J Street représente une partie importante et croissante de la communauté juive américaine, profondément attachée à Israël mais opposée à des politiques qu’elle juge dangereuses pour sa sécurité et son isolement international.