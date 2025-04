"L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre société, nous le combattrons par tous les moyens", déclare Donald Trump pour Yom HaShoah

Le président des États-Unis Donald Trump a publié jeudi une déclaration officielle à l'occasion de Yom HaShoah, dans laquelle il a mentionné la montée de l'antisémitisme en Amérique depuis le massacre du 7 octobre. "Mon administration maintient fièrement la vérité fondamentale que l'antisémitisme n'a pas sa place dans une société civilisée. Par-dessus tout, nous jurons de ne jamais oublier les atrocités de la Shoah. Nous déclarons que 'plus jamais ça' signifie maintenant", a-t-il affirmé.

Il a également rappelé avoir signé un décret présidentiel ordonnant au gouvernement fédéral d'utiliser tous les outils juridiques disponibles et appropriés pour combattre l'explosion de l'antisémitisme dans les établissements d'enseignement et sur les campus, y compris l'expulsion de résidents étrangers. "Nous sommes également résolument engagés à enquêter et à sanctionner rapidement toute discrimination antisémite dans les collèges et universités gauchistes et anti-américains", a-t-il noté.

AP Photo/Markus Schreiber

Il a également demandé aux citoyens américains d'observer les jours de commémoration des victimes de la Shoah du 20 au 27 avril 2025, et l'anniversaire de la libération des camps d'extermination nazis par "l'étude, la prière et une commémoration appropriée, et d'honorer la mémoire des victimes des persécutions nazies en se souvenant des leçons de cette horreur afin qu'elle ne se reproduise jamais."

"En ce jour de Yom HaShoah, et durant cette semaine de commémoration significative, nous honorons la mémoire bénie des six millions d'hommes, femmes et enfants juifs sauvagement massacrés par le régime nazi meurtrier et ses collaborateurs, l'une des heures les plus sombres de l'histoire humaine", a déclaré le président américain.

"En ces jours de commémoration des victimes de la Shoah, nous honorons à nouveau chaque survivant qui a transmis sa sagesse aux jeunes générations. Aujourd'hui et chaque jour, nous nous engageons à préserver leurs récits. Nous ne pourrons jamais pleinement saisir et comprendre le prix que l'humanité a payé en vies fauchées et perdues pendant l'Holocauste. Néanmoins, même après l'Holocauste, une patrie juive avec autodétermination est née des cendres sous la forme de l'État moderne d'Israël", a-t-il ajouté.

Dans son discours, il a également fait référence aux Roms, aux personnes handicapées, aux prisonniers de guerre soviétiques, aux chrétiens "Témoins de Jéhovah", aux personnes attaquées en raison de leur orientation sexuelle, et à d'innombrables autres victimes innocentes touchées pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il a également rappelé que plus tôt cette année, le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz (Journée internationale de commémoration de l'Holocauste) a été observé. À cette occasion, ont été commémorées les vies des mères, pères, sœurs, frères, filles, fils, grands-mères et grands-pères dont l'avenir a été brutalement arraché dans l'Europe occupée par les nazis.