L'Argentine déclassifie ses archives sur les nazis réfugiés après la Seconde Guerre mondiale

Le président argentin Javier Milei a annoncé la déclassification d'importants documents d'archives révélant l'identité des nazis qui ont fui vers l'Argentine après la Seconde Guerre mondiale. Ces fugitifs s'y sont établis majoritairement sous de fausses identités, bénéficiant d'une protection officieuse pendant des décennies. "Le président Milei a ordonné la publication et la déclassification des archives", a déclaré Guillermo Francos, chef du cabinet ministériel argentin. "Ces dossiers concernent des nazis qui ont cherché refuge en Argentine et ont été protégés pendant de nombreuses années. Ce sont des documents historiques qui doivent être accessibles au public", a-t-il précisé lors d'une interview accordée au média DNEWS.

Les historiens estiment qu'environ 5 000 criminels de guerre ont trouvé refuge en Argentine, dont des figures majeures du régime nazi comme Adolf Eichmann et Josef Mengele. Ces documents pourraient mettre en lumière les réseaux d'évasion utilisés par les nazis pour échapper aux poursuites judiciaires et s'installer en Amérique du Sud.

Les chercheurs spécialisés dans l'Holocauste pourront désormais accéder à ces archives, susceptibles d'apporter un nouvel éclairage sur le niveau de soutien des communautés locales qui ont aidé ces criminels à s'intégrer dans leur pays d'accueil.

Cette décision intervient suite à une rencontre le mois dernier entre le président Milei et le sénateur américain Steve Daines, proche allié du président Donald Trump, qui soutient la publication de ces documents classifiés. Après la guerre, des milliers de nazis ont fui l'Europe vers divers pays comme la Suisse, l'Argentine et le Mexique. Certains se sont même intégrés dans les secteurs de la recherche, du développement militaire, de la médecine et de l'exploration spatiale de ces nations.