L'Argentine décrète deux jours de deuil national après le meurtre d'Ariel et Kfir Bibas

Le président argentin Javier Milei a officiellement décrété jeudi soir deux jours de deuil national en mémoire d'Ariel et Kfir Bibas, deux enfants possédant la nationalité argentine, enlevés lors de l'attaque du 7 octobre et dont les corps ont récemment été identifiés par Israël. Cette décision intervient après que les autorités israéliennes ont confirmé qu'Ariel, 4 ans, et Kfir, 10 mois au moment de l'enlèvement, avaient été "brutalement assassinés par des terroristes en novembre 2023" alors qu'ils étaient en captivité. Israël a également déterminé qu'un autre corps fourni par le Hamas n'était pas celui de Shiri Bibas, la mère des enfants, contrairement à ce qui avait été initialement annoncé.

Dans un communiqué officiel, le président Milei a fermement condamné le Hamas pour ces meurtres. "Selon l'évaluation du Centre national israélien de médecine légale, les enfants ont été brutalement assassinés en captivité par des terroristes du Hamas en novembre 2023. Il est monstrueux que de tels actes se produisent en ce siècle, et que leurs morts découlent d'une seule motivation : être juifs", a déclaré Milei.

Le communiqué précise également que le président argentin "décrète une période de deuil national de deux jours en mémoire d'Ariel et Kfir Bibas, et présente ses condoléances à la famille, en particulier à Yarden Bibas, le père des enfants qui, après avoir enduré le tourment d'être retenu captif pendant 484 jours, fait maintenant face à son pire cauchemar."

Le président argentin a également réitéré que l'Argentine exige "la libération immédiate de tous les otages" encore détenus par le Hamas. En parallèle, la ville de Buenos Aires a rendu hommage à la famille Bibas en projetant leur image sur l'Obélisque, monument historique national emblématique de la capitale.

Fervent défenseur de l'État d'Israël, Javier Milei a annoncé son intention de déplacer l'ambassade d'Argentine en Israël à Jérusalem. Pendant sa campagne électorale, il avait promis que sa première visite présidentielle à l'étranger serait en Israël, une promesse qu'il a tenue. En septembre dernier, lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, Milei avait vivement critiqué l'ONU pour son parti pris anti-israélien.