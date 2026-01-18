L’Argentine inscrit la force Al-Qods iranienne sur sa liste des organisations terroristes

L’Argentine a officiellement classé la force Al-Qods, branche extérieure des Gardiens de la révolution islamique iranienne (CGRI), comme organisation terroriste. Le président argentin Javier Milei a signé samedi un décret en ce sens, visant également treize individus liés aux opérations internationales de cette unité.

Le texte précise que la force Al-Qods est spécialisée dans la formation et la conduite d’opérations terroristes hors d’Iran. Il rappelle que l’Argentine a été directement frappée par ses activités dans les années 1990, en référence à l’attentat contre l’ambassade d’Israël à Buenos Aires en 1992 et à l’attaque contre le centre communautaire juif AMIA en 1994.

L’attentat de 1992 avait coûté la vie à 29 personnes. Deux ans plus tard, l’attaque à la camionnette piégée contre l’AMIA faisait 85 morts et près de 300 blessés, constituant l’attentat terroriste le plus meurtrier de l’histoire du pays. Le décret souligne qu’en conséquence, la force Al-Qods est désormais inscrite au Registre public des personnes et entités liées aux actes de terrorisme et à leur financement.

Cette désignation entraîne des sanctions financières et des restrictions opérationnelles. Les autorités argentines expliquent que ces mesures visent à limiter la capacité d’action des membres de la force Al-Qods et de leurs alliés, tout en protégeant le système financier national contre toute utilisation destinée à soutenir leurs activités terroristes.

Le décret met également en avant le cas d’Ahmad Vahidi, ancien commandant de la force Al-Qods entre 1989 et 1998, recherché par INTERPOL pour son implication présumée dans l’attentat de l’AMIA. Malgré cela, souligne Buenos Aires, le régime iranien ne coopère pas avec la justice internationale et a au contraire promu Vahidi, aujourd’hui numéro deux des Gardiens de la révolution.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a salué la décision argentine, estimant qu’elle renforce le front international contre le terrorisme iranien et rend hommage aux victimes des attentats de Buenos Aires. Il a appelé d’autres États à suivre cet exemple et à désigner clairement les organisations terroristes pour ce qu’elles sont.

Les Gardiens de la révolution sont déjà classés comme organisation terroriste par plusieurs pays, dont les États-Unis, le Canada, Israël et plusieurs États d’Amérique latine. La décision argentine intervient par ailleurs quelques jours après la désignation par Buenos Aires de branches des Frères musulmans en Égypte, au Liban et en Jordanie comme organisations terroristes.