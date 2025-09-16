L’assassin de Charlie Kirk inculpé et passible de la peine de mort dans l’Utah

Articles recommandés -

Tyler Robinson, 22 ans, a été formellement inculpé mardi pour l’assassinat de l’influenceur conservateur américain Charlie Kirk, tué mercredi dernier d’une balle dans le cou alors qu’il animait un débat sur un campus universitaire de l’Utah. Ce drame a ravivé les tensions liées aux fractures politiques aux États-Unis.

Lors d’une conférence de presse à Provo, près du lieu du crime, le procureur local Jeffrey Gray a annoncé qu’il demanderait la peine capitale. Il a précisé que Robinson faisait face à sept chefs d’accusation, dont celui d’assassinat aggravé, pour avoir ciblé Charlie Kirk « en raison de son expression politique » et en présence d’enfants qui ont assisté à l’homicide.

Trente-trois heures après les faits, Tyler Robinson a été arrêté grâce à son père, qui l’a dénoncé après l’avoir reconnu sur des images diffusées par la police. Des analyses ADN ont confirmé son implication. Selon le directeur du FBI, un mot retrouvé par les enquêteurs montre que Robinson avait planifié son geste : « J’ai l’opportunité d’éliminer Charlie Kirk, et je vais la saisir ». Le procureur a dénoncé un acte relevant du « terrorisme intérieur » et a précisé que l’accusé resterait en détention sans possibilité de libération sous caution.

Charlie Kirk, 31 ans, était une figure de la droite américaine et un fervent soutien d'Israël, connu pour ses interventions dans les universités et ses millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.