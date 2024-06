Thomas Friedman, éditorialiste du New York Times, "ami de longue date" de Biden, l'appelle à renoncer à sa candidature

Dans une tribune publiée dans le New York Times ce vendredi, le journaliste Thomas Friedman lance un appel sans précédent au président Joe Biden, lui demandant de renoncer à sa candidature pour un second mandat après le calamiteux débat présidentiel de jeudi soir face à Donald Trump.

Friedman, qui se décrit comme un ami de longue date de Biden, affirme avoir regardé le débat seul dans une chambre d'hôtel à Lisbonne, une expérience qu'il qualifie de "déchirante". Selon lui, ce débat a révélé que "Joe Biden, un homme bon et un bon président, n'a pas sa place dans une course à la réélection".

Le journaliste exprime sa profonde inquiétude quant à la performance de Biden, suggérant que son âge avancé affecte désormais sa capacité à servir un second mandat. Il appelle la famille Biden et son équipe politique à avoir "les conversations les plus difficiles" avec le président, empreintes "d'amour, de clarté et de détermination".

AP Photo/Gerald Herbert

Friedman propose une solution audacieuse : Biden devrait annoncer qu'il ne se représentera pas et libérer tous ses délégués pour la Convention nationale démocrate. Il suggère l'ouverture d'un processus public permettant à divers candidats démocrates de briguer l'investiture, incluant des débats, des réunions publiques et des rencontres avec des donateurs. Tout en reconnaissant que ce processus pourrait être "chaotique et désordonné", Friedman estime que la menace que représente Trump est suffisamment grave pour justifier cette démarche exceptionnelle.

Le journaliste n'épargne pas non plus Donald Trump, le décrivant comme "un homme malveillant et un président mesquin" qui "n'a rien appris et n'a rien oublié. Il reste le même flot ininterrompu de mensonges qu'il a toujours été, obsédé par ses griefs - loin de ce qu'il faut pour que l'Amérique soit leader au 21e siècle."