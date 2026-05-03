L'enquête a "établi" que l'assaillant du gala de Washington avait tiré sur un policier, selon la procureur

Les autorités fédérales américaines affirment avoir désormais établi l’origine du tir qui a atteint un agent du Secret Service lors de l’attaque survenue il y a une semaine à Washington, en marge d’un gala où se trouvait Donald Trump. La procureure fédérale du district de Columbia, Jeanine Pirro, a déclaré dimanche que l’enquête avait permis de déterminer que le projectile provenait bien de l’arme de l’assaillant.

« Nous pouvons maintenant établir qu'une bille de plomb issue d’une cartouche de chevrotine tirée par le fusil à pompe Mossberg du suspect s’est incrustée dans les fibres du gilet pare-balles de l’agent du Secret Service », a-t-elle expliqué sur CNN. Cette précision vient lever une incertitude majeure, alors que les premières images de vidéosurveillance ne permettaient pas d’identifier avec certitude l’origine du tir.

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« C’est avec certitude sa balle », a insisté Jeanine Pirro. « Il a tiré sur cet agent du Secret Service. Il avait clairement l’intention de le tuer, et quiconque se trouverait sur son chemin, pour tuer le président des États-Unis », a-t-elle ajouté, soulignant la gravité des faits et l’intention meurtrière du suspect.

L’assaillant présumé, identifié comme Cole Allen, 31 ans, avait ouvert le feu après avoir tenté de franchir un point de contrôle de sécurité à l’entrée du lieu où se tenait cet événement annuel de la presse, le 25 avril. Plusieurs coups de feu avaient été tirés avant qu’il ne soit maîtrisé et interpellé.

Placé en détention, Cole Allen a été inculpé pour tentative d’assassinat du président américain ainsi que pour deux autres infractions liées aux armes. Il encourt la prison à perpétuité. La procureure a par ailleurs indiqué que d’autres images de vidéosurveillance devraient être rendues publiques dans les prochains jours afin de compléter les éléments déjà recueillis par les enquêteurs.