"L'escroc doit dégager" : en campagne, Donald Trump intensifie ses attaques contre son rival Joe Biden

Lors de ses discours mardi dans les États clés du Michigan et du Wisconsin aux Etats-Unis, Donald Trump a eu recours à une rhétorique particulièrement virulente sur le thème de l'immigration. L'ancien président a accusé son successeur, Joe Biden, d'avoir importé "le carnage, le chaos et les tueries du monde entier" aux États-Unis. Il a également dénoncé ce qu'il appelle "le bain de sang de Biden à la frontière" avec le Mexique, une expression choc qu'il utilise fréquemment ces derniers temps pour critiquer la politique migratoire de son rival.

AP Photo/Mike Roemer

Trump a fait de l'immigration un thème central de sa campagne, affirmant que l'économie américaine serait en péril s'il n'était pas réélu et accusant les migrants d'"empoisonner le sang" du pays. Le parti républicain a même lancé un site web mettant en garde contre une prétendue "invasion facilitée par Joe Biden". Lors de ses meetings, Trump a promis de mettre fin aux "pillages, viols, massacres et à la destruction des banlieues, villes et villages américains" s'il revenait au pouvoir. Il a également partagé une image truquée de Biden ligoté, suscitant la consternation de ses opposants.

Le Michigan et le Wisconsin sont des États décisifs pour l'élection présidentielle de novembre, basculant souvent d'un parti à l'autre. Trump y avait créé la surprise en 2016, mais Biden avait réussi à les reconquérir en 2020. Les sondages donnent actuellement Trump vainqueur dans ces États, mais l'élection s'annonce serrée.