L'étoile de Gal Gadot vandalisée sur le Walk of Fame d'Hollywood

L'étoile de l'actrice israélienne Gal Gadot sur le célèbre Walk of Fame d'Hollywood a été vandalisée dans la nuit de jeudi à vendredi par des inconnus. Les auteurs ont inscrit "Baby Killer" (tueuse de bébés) sur l'étoile et remplacé son nom de scène par son nom de naissance "Greenstein". Des groupes pro-palestiniens ont revendiqué cet acte sur les réseaux sociaux, affirmant que l'utilisation de son nom d'origine visait à la présenter comme "étrangère et déracinée".

https://x.com/i/web/status/1927964031656063067 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Yoniv Cohen, un Israélien résidant dans le quartier, s'est rendu sur place pour nettoyer les dégradations. "C'est énervant, je vois plein de posts de haine contre les Israéliens. Quand j'ai vu ce post Facebook sur la dégradation de l'étoile d'une Juive, j'y suis allé rapidement pour nettoyer avec un ami", a-t-il déclaré à la chaîne Kan. L'homme a également documenté d'autres graffitis antisémites dans les environs, notamment "Fuck Israel" et "Free Palestine" en anglais et en arabe sur les murs adjacents.

Parallèlement, la police londonienne a arrêté cinq personnes lors d'une manifestation pro-palestinienne qui perturbait le tournage d'un film avec Gal Gadot dans la capitale britannique, selon le Daily Mail. L'ancienne Miss Israël fait régulièrement l'objet de protestations depuis le début du conflit à Gaza.