Trump a limogé Waltz après des discussions avec Netanyahou sur une frappe contre l'Iran (média)

Le président américain Donald Trump a secoué les hautes sphères de son administration en limogeant son conseiller à la sécurité nationale, Michael Waltz, dans ce qui constitue le premier bouleversement majeur de son second mandat. Cette décision, annoncée le jeudi 1er mai, n’est pas le fruit d’un coup de tête, mais le résultat d’une accumulation de tensions, révélant des divergences profondes au sein de l’équipe dirigeante sur la conduite de la politique étrangère des États-Unis, notamment vis-à-vis de l’Iran.

Une frustration croissante

Michael Waltz, ancien officier des forces spéciales (Green Beret) et fervent défenseur d’une ligne dure en matière de politique étrangère, s’est retrouvé en porte-à-faux avec un président notoirement réticent à engager les États-Unis dans de nouveaux conflits militaires. Selon des sources proches de l’administration, les frictions entre Waltz et Trump se sont intensifiées dès les premiers mois du mandat, alors que le conseiller poussait pour des options militaires musclées, notamment contre l’Iran. Cette approche contrastait avec la volonté affichée de Trump de privilégier la diplomatie, ou du moins d’éviter des engagements coûteux à l’étranger. Le point de rupture est survenu à la suite d’une visite du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, à la Maison Blanche en février 2025.

Liri Agami/Flash90

Lors de cette rencontre, Waltz aurait fait preuve d’un zèle excessif en soutenant la position de Netanyahou, qui estimait que le moment était opportun pour frapper l’Iran. Des sources anonymes rapportent que Waltz avait orchestré une coordination intense avec le dirigeant israélien en amont de la réunion, explorant des options militaires contre Téhéran. Cette initiative a été perçue comme une tentative de réorienter la politique américaine dans une direction que Trump jugeait prématurée, en l’absence d’efforts diplomatiques préalables. « Waltz voulait emmener la politique américaine dans une voie que Trump ne soutenait pas », a confié une source proche du dossier. « Cela est remonté jusqu’au président, et il n’était pas content. »

L’incident du Signal : la goutte d’eau

Si les divergences stratégiques ont miné la relation entre Trump et son conseiller, c’est un incident plus prosaïque qui a scellé le sort de Waltz. En mars 2025, il a commis une erreur retentissante en ajoutant par mégarde Jeffrey Goldberg, rédacteur en chef du magazine The Atlantic, à un groupe de discussion sensible sur l’application de messagerie cryptée Signal. Ce groupe, qui incluait des hauts responsables de l’administration, discutait de plans militaires confidentiels concernant des frappes contre les Houthis au Yémen. Cette bévue, surnommée « Signalgate » par les médias, a non seulement embarrassé l’administration, mais a également mis en lumière les lacunes de Waltz en matière de gestion de la sécurité des communications. Malgré les tentatives de Waltz d’expliquer cet incident – il a évoqué une erreur technique ou une confusion dans ses contacts – ses justifications n’ont convaincu ni Trump ni ses collègues. L’affaire a exacerbé les critiques à son encontre, certains membres de l’administration l’accusant d’avoir agi de manière trop autonome, voire arrogante. « Il se comportait comme un décideur, pas comme un conseiller », a déclaré une source proche de la Maison Blanche.

AP Photo/Alex Brandon

Le secrétaire d’État Marco Rubio a été désigné pour assumer temporairement les fonctions de conseiller à la sécurité nationale, une double casquette inédite depuis l’époque d’Henry Kissinger dans les années 1970. Rubio, perçu comme plus aligné sur la vision de Trump et moins enclin à des postures belliqueuses, pourrait stabiliser une équipe en proie à des luttes intestines. Cependant, certains observateurs estiment que cette concentration de pouvoir entre les mains de Rubio reflète la faiblesse structurelle des postes de politique étrangère sous Trump, le président préférant garder un contrôle direct sur les grandes décisions.

Une administration sous tension

L’éviction de Waltz intervient à un moment critique pour l’administration Trump, qui jongle avec des négociations délicates sur l’Iran, l’Ukraine et Gaza. Steve Witkoff, envoyé spécial chargé de ces dossiers, doit naviguer dans un contexte de désarroi interne, amplifié par le départ de Waltz et de son adjoint, Alex Wong.

EVELYN HOCKSTEIN / POOL / AFP

Des diplomates étrangers ont exprimé leur perplexité face à ce changement abrupt, Waltz étant perçu comme une figure de stabilité dans une administration souvent imprévisible. Au-delà des questions de politique étrangère, ce limogeage met en lumière les luttes de pouvoir au sein de l’équipe Trump. Trois factions semblent s’affronter : les loyalistes MAGA, sceptiques des alliances internationales ; les républicains traditionalistes, comme Waltz et Rubio ; et des figures plus opportunistes, comme Witkoff. La chute de Waltz, perçu comme un représentant de l’aile interventionniste, pourrait signaler une consolidation du contrôle de Trump sur sa politique étrangère, au détriment d’une approche institutionnelle plus classique.