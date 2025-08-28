L'évolution erratique de Trump sur Gaza : du soutien à l'occupation à l'appel à la fin de la guerre

Articles recommandés -

En huit mois de présidence, Donald Trump a multiplié les déclarations contradictoires concernant la guerre de Gaza, oscillant entre soutien et critiques envers la stratégie israélienne. Après avoir récemment encouragé la poursuite des opérations et refusé de critiquer les plans d'occupation de la ville de Gaza, le président américain semble avoir opéré un nouveau revirement ces derniers jours, a rapporté N12.

Mardi, Trump a déclaré que "la guerre à Gaza" devait se terminer, estimant qu'elle prendrait fin d'ici moins d'un mois. Cette position contraste avec ses déclarations de fin juillet, quand il avait encouragé Israël après un appel avec Netanyahou : "Le Hamas ne voulait pas vraiment d'accord, je pense qu'ils veulent mourir. Vous devez finir le travail, vous battre et vous en débarrasser."

Les zigzags présidentiels reflètent l'évolution du conflit. En juin, Trump avait prédit un cessez-le-feu "dans la semaine", publiant même qu'Israël avait accepté une trêve de 60 jours. Mais le durcissement du Hamas face à la détérioration de la situation politique israélienne avait fait échouer ces espoirs, provoquant la colère présidentielle.

Encouragé par Trump, Israël avait alors lancé des plans d'occupation de Gaza-ville. Récemment, le président refusait encore de critiquer cette stratégie, affirmant que ce qui arriverait à Gaza "dépendait d'Israël". Néanmoins, il évoquait déjà la "vraie famine" à Gaza, critiquant la gestion israélienne de la crise humanitaire.

Le revirement actuel semble motivé par l'ampleur des souffrances. "À un moment donné, il faut arrêter, et je dis qu'il vaut mieux arrêter tôt", a déclaré Trump, évoquant "la faim et la mort". Il prédit désormais une fin "dans deux à trois semaines" grâce à un "effort diplomatique significatif".

Selon un responsable américain, l'état d'esprit de Trump se résume à "réglez cette histoire". Le président ne se sent pas "propriétaire" de cette crise héritée, mais souhaite la voir résolue. "Je ne peux plus regarder ça, c'est terrible", aurait-il confié à ses proches.

Cette évolution intervient alors que Trump organise des réunions à la Maison Blanche sur Gaza, avec son envoyé spécial Witkoff qui "prévoit que la guerre se terminera certainement avant la fin de l'année". Reste que les prédictions trumpiennes se sont déjà révélées erronées par le passé, ses ultimatums au Hamas ayant échoué à plusieurs reprises.