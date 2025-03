"L'heure du décollage des avions" : le magazine The Atlantic publie le plan d’attaque américain contre les Houthis au Yémen

Le magazine américain The Atlantic a publié mercredi les détails des plans d'attaques contre le Yémen tels qu'ils ont été évoqués dans une conversation de hauts responsables de l'administration américaine sur l'application Signal, à laquelle le rédacteur en chef du magazine, Jeffrey Goldberg, a été accidentellement exposé. Cette publication est explicitement une réponse aux démentis de l'administration Trump qui tentait de minimiser cette grave faille de sécurité.

"Les déclarations de Pete Hegseth, Tulsi Gabbard, John Ratcliffe et Donald Trump - combinées aux affirmations de nombreux responsables gouvernementaux selon lesquelles nous mentirions sur le contenu des messages échangés sur Signal - nous ont amenés à croire que les gens devaient voir ces textes pour tirer leurs propres conclusions", ont expliqué les responsables de The Atlantic.

Le magazine détaille le début de la conversation : "À 11h44, heure de l'Est, Hegseth a publié dans le chat en caractères gras : 'Mise à jour pour l'équipe'. Le temps est favorable. Je viens de confirmer avec le Commandement central que nous procédons au lancement de la mission." Le message de Hegseth poursuit : "12h15 : les premiers avions ont décollé. À 13h45, la première fenêtre d'attaque commencera. Des drones de frappe ont également été lancés."

"Arrêtons-nous un instant pour souligner un point", poursuit le magazine. "Ce message Signal montre que le secrétaire américain à la Défense a envoyé un SMS à un groupe incluant un numéro de téléphone qui lui était inconnu - le téléphone portable de Goldberg - à 11h44. C'était 31 minutes avant le lancement des premiers avions de guerre américains, et deux heures et une minute avant le début de l'attaque contre les Houthis. Si ce texte avait été reçu par quelqu'un hostile aux intérêts américains - ou simplement quelqu'un d'indiscret ayant accès aux réseaux sociaux - les Houthis auraient eu le temps de se préparer à ce qui devait être une attaque surprise sur leurs bastions. Les conséquences pour les pilotes américains auraient pu être catastrophiques."

The Atlantic continue de citer Hegseth : "À 14h10, message reçu concernant le départ d'avions supplémentaires pour une seconde frappe. À 14h15 : 'Frappe de drones sur la cible. Bonne chance à nos combattants'." Peu après, le vice-président JD Vance a envoyé un message au groupe : "Je prierai pour la victoire." En réponse à une demande du journal avant la publication des textes, la Maison Blanche a confirmé qu'à son avis, la conversation ne contenait pas d'informations classifiées. Cependant, ils se sont opposés à la publication de ces documents. The Atlantic les a néanmoins publiés, arguant qu'"il y a un intérêt public évident à révéler le type d'informations que les conseillers de Trump ont inclus dans des canaux de communication non sécurisés, d'autant plus que des hauts responsables tentent de minimiser l'importance des messages partagés." Lundi, Goldberg avait révélé que des hauts responsables de l'administration Trump l'avaient ajouté par erreur à un groupe dans lequel ils planifiaient les frappes contre les Houthis. Goldberg était ainsi au courant de l'attaque deux heures à l'avance.