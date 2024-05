"Joe Biden n'abandonne pas Israël", assène la Maison Blanche

La Maison Blanche rejette l'idée que le président américain Joe Biden abandonne Israël après avoir menacé de ne pas fournir d'armes offensives si Tsahal lançait une offensive militaire majeure à Rafah.

"L'argument selon lequel nous nous éloignons d'Israël est en contradiction avec les faits", a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, lors d'une conférence de presse. "Joe Biden est un président qui s'est rendu en Israël quelques jours après les attentats du 7 octobre. C'est un président qui a envoyé en urgence des avions militaires supplémentaires en Israël et qui a fourni l'expertise de nos propres militaires pour les aider à planifier leurs opérations... C'est un président qui a envoyé des pilotes de chasse américains dans le ciel pour aider à abattre plus de 300 missiles et drones tirés par l'Iran à la mi-avril". "Tout le monde parle de suspendre les livraisons d'armes. Les livraisons d'armes se poursuivent à destination d'Israël. Ils continuent à recevoir la très grande majorité de tout ce dont ils ont besoin pour se défendre", ajoute-t-il, réaffirmant que la totalité des 14 milliards de dollars d'aide à Israël votés par le Congrès le mois dernier sera dépensée.