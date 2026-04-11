L’Iran dispose encore de milliers de missiles balistiques, selon le renseignement américain

Malgré les frappes massives menées par les États-Unis et Israël, l’Iran demeure une puissance militaire redoutable, capable de peser durablement sur l’équilibre stratégique régional. Selon des évaluations du renseignement américain révélées par le Wall Street Journal, Téhéran dispose encore de milliers de missiles balistiques, en dépit des destructions subies ces dernières semaines.

Certes, l’arsenal iranien a été significativement réduit : une large partie des lanceurs a été détruite, endommagée ou ensevelie sous les décombres des bombardements. Mais l’essentiel réside ailleurs : une grande partie de ces équipements n’est pas irrémédiablement perdue. Enterrés dans des installations souterraines sophistiquées – les fameuses « villes de missiles » – ces systèmes pourraient être réparés, récupérés et remis en service. Cette capacité de résilience constitue aujourd’hui l’un des principaux défis pour les stratèges occidentaux.

Même affaibli, l’Iran conserverait ainsi plus d’un millier de missiles de moyenne portée opérationnels, ainsi qu’un stock important de missiles à courte portée. Si son rythme de tir a nettement diminué depuis le début du conflit, sa capacité de nuisance reste intacte. Les infrastructures souterraines, conçues précisément pour survivre à des campagnes aériennes intensives, compliquent considérablement toute tentative de neutralisation totale.

Plus préoccupant encore, certains responsables américains redoutent que le cessez-le-feu en cours ne serve de fenêtre stratégique à Téhéran. L’Iran pourrait en profiter pour reconstituer ses stocks, réparer ses installations et relancer sa production militaire, avec d’éventuels soutiens extérieurs.

Au final, si la campagne militaire a indéniablement réduit les capacités iraniennes, elle n’a pas brisé leur cœur stratégique. L’Iran reste une puissance capable de se relever rapidement — et de continuer à menacer ses adversaires, depuis les profondeurs de son territoire.