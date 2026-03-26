"L’Iran nous supplie de faire un accord", affirme Donald Trump

Le président américain Donald Trump a affiché jeudi une position plus prudente quant à la possibilité d’un accord avec l’Iran, malgré des déclarations optimistes quelques jours plus tôt. « Je ne sais pas si nous y parviendrons », a-t-il reconnu lors d’une réunion du cabinet à Washington, tout en affirmant que Téhéran « supplie » désormais de conclure un accord.

Dans le même temps, Donald Trump a tenu à souligner qu’il n’était pas en position de demandeur. « Ce n’est pas moi qui suis pressé », a-t-il insisté, accusant l’Iran de chercher à négocier en raison de sa faiblesse sur le terrain. Le président américain a revendiqué des avancées militaires significatives depuis le début du conflit, affirmant que les États-Unis étaient « largement en avance sur leur calendrier », initialement fixé entre quatre et six semaines.

Selon lui, les frappes menées ces dernières semaines auraient considérablement affaibli les capacités militaires iraniennes. Il a évoqué la destruction de la majeure partie des infrastructures stratégiques, des lanceurs de missiles et d’une part importante de l’arsenal du pays, tout en affirmant que « le régime iranien admet désormais sa défaite ». Donald Trump a également affirmé que 144 navires iraniens avaient été coulés, sans fournir de précisions indépendamment vérifiables.

Sur le plan diplomatique, le président américain a adopté un ton ambivalent, mêlant ouverture et avertissement. Il a estimé qu’un accord pourrait permettre la réouverture du détroit d’Hormuz, artère essentielle pour le commerce mondial de l’énergie. Mais il a aussi mis en garde les négociateurs iraniens, les appelant à « devenir sérieux rapidement », sous peine de conséquences.

Entre affichage de puissance militaire et incertitudes diplomatiques, la position américaine reflète une stratégie de pression maximale sur Téhéran, dans l’espoir d’arracher un accord aux conditions jugées favorables par Washington.