"L'opération de Tsahal à Shifa met en évidence l'incapacité à trouver une alternative viable au Hamas", selon Washington

Le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, a réaffirmé la conviction de l'administration Biden selon laquelle l'opération antiterroriste menée par l'armée israélienne au sein de l'hôpital Shifa de la ville de Gaza met en évidence l'incapacité de Jérusalem à proposer une alternative viable au Hamas, ce qui a conduit le groupe terroriste à revenir dans des zones de la bande de Gaza qui avaient été précédemment nettoyées.

Israel Defense Forces

Interrogé sur l'opération de Shifa lors d'un point presse, M. Miller a d'abord souligné que le Hamas se cache derrière les civils et qui opère à l'intérieur des hôpitaux et d'autres infrastructures civiles. "On ne devrait pas avoir à chasser le Hamas d'un hôpital une fois, et encore moins deux fois", a ajouté M. Miller, déplorant la rapidité avec laquelle le groupe terroriste a pu retourner à l'hôpital après que Tsahal a nettoyé le site au cours des premiers mois du conflit. "Toutefois", a-t-il poursuivi, "de manière générale, les États-Unis ne veulent pas voir Israël opérer à l'intérieur des hôpitaux".

"Ce que nous disons depuis le début, c'est qu'Israël doit avoir une stratégie durable à long terme en ce qui concerne Gaza, qu'il ne suffit pas de nettoyer certains quartiers, hôpitaux ou autres zones géographiques ou bâtiments du Hamas, mais qu'il faut une stratégie durable à long terme. Il faut une stratégie durable à long terme qui ne soit pas seulement une stratégie de sécurité, mais aussi une stratégie politique si l'on veut vraiment assurer l'avenir d'Israël face à la terreur qui émane de Gaza", a expliqué M. Miller. Les États-Unis, ainsi qu'une grande partie de la communauté internationale, soutiennent le remplacement du Hamas à Gaza par une Autorité palestinienne réformée dans le cadre d'une initiative diplomatique plus large qui comprend l'établissement d'une voie vers une solution à deux États et la normalisation des relations entre les pays arabes de la région et Israël.