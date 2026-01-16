L'opposante vénézuélienne María Corina Machado remet sa médaille du Nobel à Donald Trump

La dirigeante de l’opposition vénézuélienne María Corina Machado a annoncé jeudi avoir "présenté" au président des États-Unis Donald Trump sa médaille du Prix Nobel de la Paix, lors d’une rencontre à la Maison-Blanche qu’elle a qualifiée d’"historique".

Machado, qui a reçu le prix en 2025 pour son engagement en faveur des droits démocratiques et d’une transition pacifique au Venezuela, a décrit ce geste comme un signe de reconnaissance pour l’"engagement unique" de Trump en faveur de la liberté. Elle a évoqué une anecdote historique pour illustrer ce lien, rappelant que le général Lafayette avait offert une médaille à Simón Bolívar il y a deux siècles, symbole selon elle de la fraternité entre les peuples vénézuélien et américain.

https://x.com/i/web/status/2012006221340164338 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans un message publié sur sa plateforme Truth, Trump a remercié Machado, qualifiant la rencontre de marque de "respect mutuel" et saluant la leader vénézuélienne comme une "femme remarquable".

Cependant, la Fondation Nobel a rappelé en amont que le Prix Nobel de la Paix est intransmissible : il ne peut être ni partagé, ni transféré après son attribution. Cela signifie que si la médaille physique a été remise symboliquement à Trump, le titre de lauréat reste propre à Machado.

La rencontre intervient à un moment délicat dans les relations entre Washington et Caracas, après l’arrestation de l’ancien président vénézuélien Nicolás Maduro lors d’une opération américaine et la montée en puissance de l’actuelle présidente par intérim Delcy Rodríguez. Trump avait auparavant déclaré ne pas estimer que Machado disposait du soutien politique nécessaire pour diriger le Venezuela, mettant en avant une approche plus centrée sur la stabilité que sur un changement de régime immédiat.

Après leur entretien, Machado s’est également rendue au Capitole pour rencontrer des sénateurs américains, où elle a plaidé pour une reconstruction institutionnelle, la défense des droits humains et la tenue d’un nouveau processus électoral crédible au Venezuela, en espérant encourager le retour des Vénézuéliens dans leur pays.