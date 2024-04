L'université Columbia suspend les étudiants ayant participé aux manifestations pro-palestiniennes

L'Université Columbia à New York a annoncé avoir commencé à suspendre les étudiants qui ont pris part aux manifestations pro-palestiniennes et refusé d'évacuer les tentes de protestation installées sur le campus avant 14h00 (heure locale). L'université a précisé que les étudiants ayant accepté de quitter les tentes avant la fin de l'ultimatum pourront terminer le semestre, tandis que ceux qui ne l'ont pas fait seront suspendus, ne seront pas autorisés à finir le semestre ou leurs études, et se verront refuser l'accès aux campus et aux dortoirs. L'université a de nouveau condamné les appels antisémites lors de ces manifestations, les qualifiant de "tout simplement abominables", et a ajouté que des "éléments extérieurs" s'étaient infiltrés sur le campus, contribuant à créer un environnement hostile. Ce mouvement a inspiré des actions similaires dans d'autres universités américaines.

Selon le porte-parole Ben Chang, les étudiants avaient été avertis qu'ils seraient suspendus s'ils ne quittaient pas le campement avant 14h, heure locale, les négociations ayant échoué plus tôt dans la journée. "Le site a créé un environnement peu accueillant pour de nombreux étudiants et professeurs juifs, en plus d'être bruyant au cœur du campus", a-t-il expliqué, sans préciser le nombre d'étudiants sanctionnés.

Au moment de l'échéance, beaucoup ont jeté ou piétiné les avis de suspension. Les organisateurs soulignent que de nombreux manifestants sont eux-mêmes juifs, dont plusieurs parmi la centaine de personnes arrêtées le 18 avril lors du démantèlement par la police d'un campement plus petit. L'administration invoque la nécessité de libérer l'espace avant les cérémonies de remise des diplômes du 15 mai, qui rassembleront environ 15 000 étudiants. "Les procédures de suspension seront gérées par le sénat universitaire et le Bureau de la vie universitaire", a précisé M. Chang.

AP Photo/Yuki Iwamura, File

Les manifestants exigent que Columbia cesse d'investir dans des entreprises profitant de la guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza, et réclament l'amnistie pour les étudiants et professeurs impliqués. Les protestations sur les campus se sont multipliées pour dénoncer le lourd bilan civil des combats.

"Nous avons commencé à suspendre des étudiants dans le cadre de cette nouvelle phase de nos efforts pour assurer la sécurité sur le campus", a déclaré le porte-parole, alors que les manifestations pro-palestiniennes s'intensifient dans les universités américaines.