L'université Columbia prête à coopérer après les coupes budgétaires de Trump

L'université Columbia a signalé sa volonté de coopérer avec l'administration du président Donald Trump suite à d'importantes coupes budgétaires, selon un rapport de Fox News publié samedi. D'après ce rapport, la présidente par intérim Katrina Armstrong a émis vendredi une lettre en réponse à la décision de l'administration de retirer 400 millions de dollars de subventions fédérales à cette institution de la Ivy League en raison de son "inaction persistante face au harcèlement des étudiants juifs".

Armstrong a reconnu l'impact de ces coupes financières, affirmant qu'elles "affecteront immédiatement la recherche et d'autres fonctions essentielles". Cependant, plutôt que de rejeter les préoccupations de l'administration Trump, elle a clairement indiqué que Columbia prend la question "très au sérieux" et est prête à travailler avec le gouvernement sur ses "préoccupations légitimes".

"Lorsque j'ai accepté le rôle de présidente par intérim en août 2024, je savais que Columbia avait besoin d'un nouveau départ après l'année précédente et le chaos des campements et des manifestations sur notre campus", a écrit Armstrong, citée par Fox News. "L'université devait également reconnaître et réparer les dommages causés à nos étudiants juifs, qui ont été ciblés, harcelés et amenés à se sentir en danger ou non bienvenus sur notre campus au printemps dernier."

Dans une partie particulièrement frappante de sa lettre, Armstrong a admis que le processus disciplinaire de Columbia "n'existait auparavant que sur le papier", une remarque qui semble critiquer l'ancienne présidente Minouche Shafik.

Les coupes budgétaires ont suivi un récent "examen complet" des subventions fédérales de Columbia, mené par les départements de la Santé (HHS), de la Justice (DOJ), de l'Éducation (DoE) et l'Administration générale des services des États-Unis (GSA).

"Pendant trop longtemps, Columbia a abandonné cette obligation envers les étudiants juifs qui étudient sur son campus", a déclaré la secrétaire à l'Éducation Linda McMahon. "Aujourd'hui, nous démontrons à Columbia et aux autres universités que nous ne tolérerons plus leur inaction consternante."

Columbia a fait l'objet d'une surveillance accrue concernant la montée de l'antisémitisme sur le campus depuis le massacre du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. L'université a connu une résurgence des activités anti-israéliennes ces dernières semaines, avec notamment des étudiants qui ont perturbé un cours d'histoire israélienne en janvier.