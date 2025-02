L'université de Georgetown annule un événement avec un terroriste impliqué dans la mort de Rina Shnerb

L'université de Georgetown a annoncé l'annulation d'un événement qui devait se tenir dans ses locaux et accueillir Ribhi Karajah, condamné pour son implication dans l'attentat qui avait causé la mort de Rina Shnerb en 2019. L'établissement a déclaré que l'événement était reporté afin d'enquêter en profondeur sur les risques de sécurité soulevés concernant la présence de Karajah. De nombreuses organisations israéliennes et juives avaient contacté l'université pour exiger l'annulation de l'événement. Des étudiants juifs et israéliens avaient également exprimé leurs inquiétudes, estimant que la présence du terroriste sur le campus mettait leur sécurité en danger.

L'American Jewish Committee (AJC) a vivement réagi dans un communiqué : "Ribhi Karajah est membre du FPLP, une organisation terroriste désignée, dont les actions ont directement contribué au meurtre de l'Israélienne Rina Shnerb. Pourquoi Georgetown organise-t-elle un événement avec lui et le présente comme un 'militant universitaire' ? Pourquoi l'université a-t-elle ignoré les preuves de ses crimes lorsqu'elles lui ont été présentées ?"

Karajah avait été condamné en 2019 pour son implication dans l'attentat où Rina Shnerb avait été tuée et où son père et son frère avaient été blessés. L'acte d'accusation indiquait qu'il avait été complice dans la planification de l'attaque mais n'avait pas signalé le projet aux autorités.

Cette annulation intervient dans un contexte de tensions croissantes sur les campus américains, où plusieurs incidents antisémites ont été signalés ces derniers mois, notamment la découverte d'une croix gammée dans une résidence universitaire de Georgetown.