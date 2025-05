L'université de New York sanctionne un étudiant pour avoir qualifié le conflit à Gaza de "génocide" lors de son discours de remise de diplôme

L'université de New York (NYU) refuse de délivrer son diplôme à un étudiant qui a profité de son discours de fin d'études pour qualifier le conflit à Gaza de "génocide", des propos qu'un élu démocrate a dénoncés comme "stupides et égoïstes", allant jusqu'à lui lancer : "Bonne chance pour trouver un emploi".

Logan Rouses, l'orateur principal de la cérémonie de remise des diplômes de l'école Gallatin de NYU, a utilisé cette tribune solennelle pour dénoncer le conflit en cours entre Israël et le Hamas, en violation des directives préalablement établies, a indiqué l'université dans un communiqué.

"La seule chose qui mérite d'être dite en ce moment, et à un groupe aussi important, est la reconnaissance des atrocités qui se déroulent actuellement en Palestine", a déclaré Rouses sous les applaudissements au théâtre Beacon. L'étudiant a poursuivi en accusant le gouvernement américain de "financer un génocide" et a prétendu parler "au nom de tous ceux qui ont une conscience" pour "condamner le génocide et la complicité".

"L'université de New York condamne fermement le choix fait par un étudiant lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'école Gallatin", a déclaré John Beckman, vice-président senior pour les affaires publiques et la communication stratégique.

"Il a menti sur le discours qu'il allait prononcer et a violé l'engagement qu'il avait pris de respecter nos règles. L'université retient la remise de son diplôme pendant que nous prenons des mesures disciplinaires", a-t-il affirmé.

Le représentant démocrate de Floride, Jared Moskowitz, a réagi avec virulence : "Ils peuvent lui donner son diplôme, cela ne changera rien. Bonne chance pour trouver un emploi. C'était stupide et égoïste - il a gâché la cérémonie pour de nombreuses familles."