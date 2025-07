L'Université Harvard annule un numéro consacré à l’"éducation en Palestine"

Articles recommandés -

La Harvard Education Publishing Group (Groupe d’édition éducative de Harvard) a annulé la publication d’un numéro spécial du Harvard Educational Review (Revue éducative de Harvard) intitulé « Éducation et Palestine », suscitant l’indignation des auteurs et éditeurs. Ce numéro, prévu pour explorer l’éducation palestinienne sous l’angle de l’"oppression, de l’occupation et du conflit à Gaza", a été stoppé pour des « questions complexes », selon un courriel adressé aux contributeurs, rapporté par The Guardian. Cette décision s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre Harvard et l’administration Trump, exacerbées depuis la guerre à Gaza débutée en octobre 2023.

L’initiative, lancée en mars 2024, visait à encourager un « débat académique » sur l’éducation palestinienne et sa perception dans les établissements américains. Après neuf mois de discussions, des divergences internes et des craintes de responsabilités juridiques ont conduit à cette censure inédite d’un numéro entier, une première pour la revue. Selon The Guardian, qui s’est entretenu avec quatre chercheurs et un éditeur, cette annulation reflète une série d’actes de censure visant les discours pro-palestiniens aux États-Unis.

Paul Bleakley, porte-parole de Harvard, a évoqué un « manque d’alignement interne » pour justifier la décision.