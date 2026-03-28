L’usage massif de missiles Tomahawk en Iran inquiète le Pentagone, selon le Washington Post

L’intensité des frappes américaines contre l’Iran suscite des inquiétudes croissantes au sein du Pentagone, en raison de l’utilisation massive de missiles de croisière Tomahawk, selon des informations du Washington Post.

Depuis le début du conflit il y a un mois, plus de 850 de ces missiles de précision ont été tirés, un rythme jugé exceptionnel qui met sous tension les stocks disponibles. Conçus pour frapper des cibles à longue distance sans exposer les pilotes, les Tomahawk constituent un pilier de la stratégie américaine. Mais leur production reste limitée, avec seulement quelques centaines d’unités fabriquées chaque année, ce qui alimente les craintes d’un épuisement partiel des réserves.

Plusieurs responsables américains évoquent une situation «préoccupante», certains estimant que les stocks déployés au Moyen-Orient pourraient devenir «alarmants» sans réapprovisionnement rapide. Cette consommation accélérée pose un dilemme stratégique : maintenir l’effort militaire contre l’Iran tout en préservant des capacités suffisantes pour d’éventuels conflits ailleurs, notamment en Indo-Pacifique.

Face à cette pression, des discussions internes ont été engagées pour redéployer des missiles depuis d’autres zones ou accélérer leur production. Le coût élevé — jusqu’à 3,6 millions de dollars par unité — et les délais de fabrication, pouvant atteindre deux ans, compliquent toutefois toute réponse immédiate.

L’administration américaine minimise néanmoins ces inquiétudes, assurant disposer de moyens suffisants pour poursuivre ses opérations. En parallèle, des efforts ont été lancés auprès de l’industrie de défense pour augmenter significativement les capacités de production.

Cette situation met en lumière les limites d’une guerre d’attrition menée avec des armements de haute technologie, et souligne les enjeux logistiques majeurs auxquels Washington est confronté dans un conflit de longue durée.