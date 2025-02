L'USAID accusée d'avoir financé le terrorisme palestinien

L'Agence américaine pour le développement international (USAID), actuellement dans le collimateur de l'administration Trump, aurait pendant des années acheminé des fonds vers des entités terroristes dans les territoires palestiniens, selon une enquête du Washington Free Beacon publiée lundi. Des responsables américains, anciens et actuels, ayant travaillé avec l'agence, témoignent de pratiques controversées. Les documents révèlent qu'en novembre 2022, l'USAID a accordé 100 000 dollars à une organisation dirigée par des membres du Front populaire de libération de la Palestine, un groupe terroriste désigné. Plus troublant encore, "six jours seulement avant l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, l'USAID a versé 900 000 dollars à une organisation caritative terroriste à Gaza liée au fils du leader du Hamas, Ismail Haniyeh."

Un responsable du Département d'État a confié au Free Beacon : "Ils n'étaient même pas alignés sur certaines politiques de l'administration Biden. Ce n'est pas seulement une question de subventions problématiques à des organisations anti-israéliennes. C'est aussi leur rôle dans les processus d'approbation internes et les déclarations au sein de l'administration."

Le sénateur Ted Cruz (R-TX) a confirmé ces allégations sur X : "L'histoire complète du financement du Hamas par l'USAID est vaste, et une grande partie a été réalisée en secret. Avant et après le 7 octobre, l'USAID a fait circuler des centaines de millions de dollars incalculables vers le Hamas, ce qui lui a permis de lancer l'attaque et de continuer à combattre Israël par la suite."

Cruz ajoute : "Ils ont menti sur la nature de cette aide dans les bases de données publiques, ont refusé de divulguer quels groupes recevaient l'argent, et ont donné des dizaines de millions de dollars américains à distribuer sans supervision américaine. Ils ont admis en interne que l'aide profiterait au Hamas, et se sont même exemptés des lois antiterroristes, tout en publiant des démentis publics."