La candidat démocrate à la mairie de New York promet d'abroger l'adoption de la définition de l'antisémitisme de l'IHRA

Zohran Mamdani, candidat démocrate à la mairie de New York et actuel favori des sondages, a annoncé qu’il abrogerait l'adoption par la ville de la définition de l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA) initiée par le maire Eric Adams. Partisan du mouvement BDS et critique virulent d’Israël, Mamdani estime que cette définition « confond critique d’Israël et antisémitisme » et promet de la supprimer s’il est élu.

Cette déclaration a suscité de vives réactions de la part de rabbins et d’organisations juives locales. Un porte-parole de la campagne d’Adams a qualifié la position de Mamdani de « dangereuse et déconnectée des valeurs new-yorkaises ».

Le candidat est également critiqué pour sa visite en janvier à la mosquée de l’Islamic Society of Bay Ridge à Brooklyn, cinq mois après un sermon incendiaire de l’imam Muhammad Al-Barr, qui avait appelé à « anéantir ceux qui ont occupé la Palestine » et loué les « moudjahidines du Hamas » pour leurs exploits passés, selon le New York Post. Mamdani, photographié aux côtés d’Al-Barr, avait commenté sur X : « C’était un privilège de participer aux prières du vendredi », ravivant les accusations d’antisémitisme à son encontre, en particulier en raison de son soutien au BDS et de son refus de reconnaître Israël comme État juif.

Alors qu’il se profile comme favori à la primaire démocrate, ses adversaires, y compris des figures républicaines, mettent en garde contre ce qu’ils considèrent comme un « danger » pour la ville.