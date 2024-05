La Colombie dit qu'elle va rompre ses relations diplomatiques avec Israël

Le président colombien Gustavo Petro a déclaré qu'il allait rompre les relations diplomatiques avec Israël en raison de ses "actions à Gaza".

M. Petro a déjà fortement critiqué le Premier ministre Benjamin Netanyahou et a demandé à se joindre à l'affaire de l'Afrique du Sud accusant Israël de "génocide" devant la Cour internationale de justice. "Ici, devant vous, le gouvernement du changement, le président de la République annonce que demain nous romprons les relations diplomatiques avec l'État d'Israël", a déclaré M. Petro à la foule à Bogota, qui a défilé pour marquer la Journée internationale des travailleurs et soutenir les réformes sociales et économiques de M. Petro. "Les pays ne peuvent rester passifs face à ce qui se passe à Gaza", a-t-il ajouté.