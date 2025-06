La Colombie impose un visa aux citoyens israéliens : un nouveau cap dans les tensions diplomatiques

La Colombie a franchi une nouvelle étape dans la détérioration de ses relations avec Israël en annonçant qu'elle exigerait désormais un visa pour les citoyens israéliens souhaitant effectuer des visites de courte durée, appliquant ainsi le principe de réciprocité.

Le ministère colombien des Affaires étrangères a modifié sa décision n°5488 de 2022, actualisant la liste des pays bénéficiant d'une exemption de visa pour les activités de courte durée, excluant désormais Israël. Cette démarche s'inscrit dans l'application du « principe de réciprocité » dans les politiques migratoires, la Colombie répondant ainsi aux restrictions imposées par Israël aux citoyens colombiens.

Jusqu'à présent, les Israéliens pouvaient se rendre en Colombie sans visa pour des séjours touristiques de 90 jours maximum, au même titre que les citoyens européens, canadiens et américains. Cette exemption était particulièrement appréciée des jeunes Israéliens effectuant leur "grand voyage" après le service militaire, faisant de la Colombie l'une des destinations sud-américaines les plus populaires.

Un contexte de rupture diplomatique progressive

Cette mesure administrative s'inscrit dans un contexte plus large de dégradation des relations diplomatiques. La Colombie avait officiellement rompu ses relations diplomatiques avec Israël le 3 mai 2024, invoquant les "attaques continues contre le peuple palestinien à Gaza". Plus récemment, le pays a nommé un "ambassadeur de Colombie en Palestine" et annoncé son intention d'ouvrir une mission diplomatique à Ramallah. Paradoxalement, cette nouvelle obligation de visa pourrait avoir un impact moins dramatique qu'il n'y paraît sur le tourisme israélien. Contrairement aux visas européens ou américains, souvent complexes et coûteux à obtenir, les procédures colombiennes demeurent relativement accessibles et rapides.

Les dizaines de milliers d'Israéliens qui visitent chaque année la Colombie - attirés par sa nature diversifiée, ses coûts abordables et sa communauté d'expatriés - devront désormais planifier leurs déplacements avec une étape administrative supplémentaire. Cependant, la popularité du pays comme destination de "décompression" post-service militaire pourrait maintenir l'attractivité touristique malgré cette contrainte. Au-delà de l'aspect pratique, cette mesure revêt une dimension hautement symbolique. Elle témoigne de la volonté colombienne d'exercer une pression diplomatique concrète sur Israël, tout en maintenant une forme de dialogue par le biais des échanges touristiques et commerciaux.

Cette décision s'ajoute à la liste croissante des mesures prises par des pays latino-américains pour manifester leur désapprobation de la politique israélienne.