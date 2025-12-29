La famille Gvili mobilise l’administration Trump pour empêcher tout passage à la phase 2 sans le retour de Ran

Peu avant une rencontre prévue avec le président américain Donald Trump à Mar-a-Lago, la famille de Ran Gvili a intensifié ses démarches auprès de hauts responsables de l’administration américaine afin d’obtenir le retour de leur fils, dernier otage encore retenu à Gaza.

Selon un communiqué du Quartier général des familles pour le retour des otages, les proches de Ran Gvili ont rencontré l’envoyé spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient Steve Witkoff, le secrétaire d’État Marco Rubio ainsi que Jared Kushner. La famille a demandé qu’aucune transition vers la phase 2 de l’accord en discussion n’ait lieu tant que le Hamas n’aura pas respecté ses engagements de la phase 1, notamment le retour de Ran.

Les représentants américains ont assuré à la famille que « la priorité absolue du président Trump est de ramener Ran à la maison » et que tous les efforts sont déployés, en coordination avec les médiateurs, pour obtenir son retour. Ces garanties ont été données avant la rencontre prévue dans la soirée entre la famille et le président américain.

Lors des échanges, la famille Gvili a remis aux responsables américains un livre spécialement conçu pour cette visite, retraçant le parcours de Ran et son courage le 7 octobre. Surnommé « le défenseur des intouchables », Ran Gvili a neutralisé 14 terroristes, sauvé des dizaines de participants à une fête et, avec l’équipe d’alerte locale, empêché l’infiltration des terroristes dans la localité.

La famille entend désormais faire du retour de Ran une condition préalable à toute avancée vers la phase 2 de l’accord.