La Floride classe les Frères musulmans comme organisation terroriste

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annoncé mardi l'inscription des Frères musulmans sur la liste des organisations terroristes étrangères. Cette décision, entrée en vigueur immédiatement, vise également le Council on American-Islamic Relations (CAIR), une organisation de défense des droits civiques des musulmans américains.

Le décret du gouverneur ordonne aux agences de Floride de prendre toutes les mesures légales nécessaires pour empêcher les activités désormais illégales de ces organisations, notamment en retirant droits et ressources à toute entité leur apportant un soutien matériel.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité d'une démarche similaire entreprise le mois dernier par le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui avait également désigné ces deux organisations comme entités terroristes étrangères.

Au niveau fédéral, le président Donald Trump a signé en novembre un décret présidentiel demandant à son administration d'évaluer l'opportunité de classer certaines branches des Frères musulmans comme organisations terroristes étrangères. Le secrétaire d'État Marco Rubio a laissé entendre que des mesures comparables à celles adoptées au Texas et en Floride étaient "en cours d'élaboration" à l'échelle nationale.

En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il œuvrerait pour interdire le mouvement. Cette annonce a provoqué la colère du parti Ra'am, affilié aux Frères musulmans, qui a dénoncé une décision "portant atteinte à la démocratie".