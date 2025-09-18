La justice américaine ordonne l'expulsion d'un leader de la protestation pro-palestinienne à l'Université Columbia

Articles recommandés -

Un tribunal d'immigration américain a tranché mercredi en faveur du renvoi vers l'Algérie ou la Syrie de Mahmoud Khalil, figure emblématique des manifestations anti-israéliennes à l'Université Columbia.

La juge du tribunal de Louisiane a motivé sa décision par des accusations de "fraude migratoire" de la part de citoyen algérien d'origine syrienne et de famille palestinienne.

Selon le tribunal, l'intéressé aurait volontairement dissimulé ses liens antérieurs avec l'UNRWA (agence onusienne pour les réfugiés palestiniens) et son appartenance à Columbia University Apartheid Divest (CUAD), collectif militant du campus new-yorkais.

Khalil a acquis une notoriété nationale suite à son interpellation en mars dernier par les autorités de l'administration Trump. Cette arrestation s'inscrivait dans une campagne plus large visant l'activisme pro-palestinien et antisémite dans l'enseignement supérieur américain.

L'activiste dirigeait le mouvement CUAD pendant ses études supérieures à Columbia. Cette organisation a orchestré plusieurs actions de protestation sur le campus contre la guerre à Gaza assimilées à de l'antisémitisme par une commission universitaire. Le CUAD est accusé d'avoir cautionné la violence, diffusé du matériel de propagande du Hamas et exprimé son soutien aux attaques du 7 octobre 2023.

Détenu plusieurs mois avant d'obtenir sa libération conditionnelle en juin, il bataille depuis lors contre les procédures d'expulsion engagées à son encontre. L'administration américaine considère que la présence de Khalil constitue une menace pour les intérêts stratégiques américains, et s'appuie sur une législation des années 1950 permettant l'éloignement d'étrangers jugés hostiles à la diplomatie américaine.

Les avocat de Khalil dénoncent des "irrégularités procédurales" et des "accusations infondées". Khalil lui-même y voit des "représailles" liées à l'exercice de sa liberté d'expression.

La juge Jamee Comans a reconnu certains "aspects favorables" au dossier de Khalil : liens familiaux solides aux États-Unis (épouse et enfant américains), casier judiciaire vierge. Néanmoins, elle estime que les griefs l'emportent sur ces considérations. Des procédures judiciaires parallèles sont par ailleurs en cours. Dans le New Jersey, un magistrat s'était prononcé en juin contre l'expulsion durant l'instruction.

Les avocats de Khalil ont d'ores et déjà annoncé leur intention de faire appel.