La Maison-Blanche s’en prend à Tucker Carlson après ses accusations contre Israël

La Maison-Blanche a vivement critiqué Tucker Carlson après une interview accordée à la chaîne israélienne Channel 13, dans laquelle le podcasteur conservateur a affirmé que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait poussé les États-Unis à entrer en guerre contre l’Iran.

Dans une déclaration transmise à Channel 13, l’administration américaine a accusé Tucker Carlson d’être une personne « à faible QI » qui diffuse de « fausses informations » pour attirer l’attention. La Maison-Blanche a également rappelé que Donald Trump avait toujours affirmé que l’Iran ne devait jamais posséder l’arme nucléaire.

Lors de l’interview diffusée mardi soir, Tucker Carlson a accusé Benjamin Netanyahou, des donateurs pro-israéliens et des personnalités des médias américains d’avoir exercé des pressions sur Donald Trump. Selon lui, le président américain aurait « cédé sous la pression » et entraîné les États-Unis dans une guerre contraire aux intérêts américains.

Tucker Carlson a également accusé Israël d’avoir tué des milliers d’enfants à Gaza et affirmé que l’État hébreu avait « perdu sa moralité ». Il a toutefois assuré qu’il avait « toujours aimé Israël » et rejeté toute accusation d’antisémitisme.

La Maison-Blanche rejette fermement cette version et affirme que Donald Trump a pris une décision « audacieuse et décisive » pour protéger les Américains, notamment dans le cadre des opérations militaires contre les capacités nucléaires et balistiques iraniennes.

Donald Trump a déjà nié à plusieurs reprises avoir été convaincu par Benjamin Netanyahou d’entrer en guerre contre l’Iran.