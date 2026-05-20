La Maison-Blanche s’en prend à Tucker Carlson après ses accusations contre Israël

L’administration américaine accuse le podcasteur de diffuser de « fausses informations » après qu’il a affirmé que Benjamin Netanyahou avait entraîné Donald Trump dans la guerre contre l’Iran.

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Tucker Carlson speaks at the Turning Point Action conference, July 15, 2023, in West Palm Beach, Fla.
Tucker Carlson speaks at the Turning Point Action conference, July 15, 2023, in West Palm Beach, Fla.AP Photo/Lynne Sladky

La Maison-Blanche a vivement critiqué Tucker Carlson après une interview accordée à la chaîne israélienne Channel 13, dans laquelle le podcasteur conservateur a affirmé que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait poussé les États-Unis à entrer en guerre contre l’Iran.

Dans une déclaration transmise à Channel 13, l’administration américaine a accusé Tucker Carlson d’être une personne « à faible QI » qui diffuse de « fausses informations » pour attirer l’attention. La Maison-Blanche a également rappelé que Donald Trump avait toujours affirmé que l’Iran ne devait jamais posséder l’arme nucléaire.

Lors de l’interview diffusée mardi soir, Tucker Carlson a accusé Benjamin Netanyahou, des donateurs pro-israéliens et des personnalités des médias américains d’avoir exercé des pressions sur Donald Trump. Selon lui, le président américain aurait « cédé sous la pression » et entraîné les États-Unis dans une guerre contraire aux intérêts américains.

Tucker Carlson a également accusé Israël d’avoir tué des milliers d’enfants à Gaza et affirmé que l’État hébreu avait « perdu sa moralité ». Il a toutefois assuré qu’il avait « toujours aimé Israël » et rejeté toute accusation d’antisémitisme.

La Maison-Blanche rejette fermement cette version et affirme que Donald Trump a pris une décision « audacieuse et décisive » pour protéger les Américains, notamment dans le cadre des opérations militaires contre les capacités nucléaires et balistiques iraniennes.

Donald Trump a déjà nié à plusieurs reprises avoir été convaincu par Benjamin Netanyahou d’entrer en guerre contre l’Iran.

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