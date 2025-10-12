La plus grande fédération d’enseignants des États-Unis diffuse une carte effaçant Israël

La National Education Association (NEA), principale fédération d’enseignants des États-Unis, est au cœur d’une vive controverse après avoir envoyé à ses trois millions de membres un courriel contenant une carte présentant tout le territoire israélien comme la "Palestine". Le message, diffusé vendredi, proposait des ressources pédagogiques destinées à l’enseignement sur les "peuples autochtones".

Selon l’Institut nord-américain des valeurs (NAVI), qui a alerté le Jewish News Syndicate (JNS), la carte effaçait complètement Israël et était accompagnée de liens vers des contenus justifiant, voire défendant, l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

Steven Rosenberg, directeur régional du NAVI à Philadelphie, a dénoncé "une faute inexcusable" de la part d’une organisation chargée de former la jeunesse américaine a rapporté le New York Post. "C’est profondément troublant qu’un syndicat aussi influent diffuse des matériaux reprenant des stéréotypes antisémites et cherchant à rationaliser les atrocités du 7 octobre".

Face à la polémique, la NEA a rapidement supprimé les contenus incriminés de son site web, tout en maintenant en ligne une carte du collectif “Native Land Digital” désignant toujours Israël comme "Palestine". Dans un communiqué transmis au New York Post, un porte-parole du syndicat a rejeté la responsabilité sur une ressource externe : "Nous avons découvert qu’un lien vers un site tiers, pourtant utilisé depuis des années par de nombreuses organisations, ne respectait pas nos standards. Dès que nous en avons eu connaissance, nous l’avons retiré et ouvert un examen approfondi."

La NEA a affirmé "condamner fermement tout contenu offensant" et indiqué être en quête d’une nouvelle ressource "conforme à ses valeurs". Elle assure également avoir contacté les administrateurs du site concerné pour leur signaler le problème.

Mais pour Rosenberg, "supprimer discrètement" le matériel n’est ni une réponse suffisante ni un acte de transparence. Il appelle la NEA à présenter des excuses publiques et à reconnaître pleinement sa responsabilité.

L’Anti-Defamation League (ADL), avec laquelle la NEA a rompu ses liens plus tôt cette année, a également fustigé l’incident : "Ce n’est pas une simple erreur, mais un acte choquant qui nie l’histoire et la réalité. Les enseignants devraient transmettre des faits, pas les réécrire."

Cette polémique intervient alors qu’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, négocié sous l’égide du président Donald Trump, entrait en vigueur le même jour.