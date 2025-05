"La propagande pro-palestinienne attise l'antisémitisme", dénoncent plus de 400 personnalités d'Hollywood

Plus de 400 acteurs, scénaristes et producteurs influents de l'industrie du divertissement hollywoodien ont signé une lettre ouverte condamnant ce qu'ils qualifient d'incitation toxique du mouvement anti-israélien. Ils alertent sur le fait que la propagande amplifiée par des célébrités alimente une violence antisémite meurtrière, a rapporté vendredi Kan.

Cette lettre, publiée dans la nuit de vendredi par l'organisation Creative Community for Peace, fait suite à l'attentat de Washington de la semaine dernière, qui a coûté la vie à deux employés de l'ambassade d'Israël, Sarah Milgram et Yaron Lishinsky.

Parmi les signataires notables figurent l'homme d'affaires et producteur israélo-américain Haim Saban, ainsi que les actrices Mayim Bialik ("The Big Bang Theory"), Uzo Aduba ("Orange Is the New Black"), Julianna Margulies ("The Good Wife"), Patricia Heaton ("Everybody Loves Raymond"), Debra Messing ("Will & Grace"), Jerry O'Connell ("Sliders"), Dean Cain ("Lois & Clark") et la compositrice oscarisée Diane Warren.

Une dénonciation de la désinformation

"Depuis le 7 octobre, le Hamas, l'Iran et leurs alliés ont inondé le monde occidental de mensonges, de haine et d'incitation antisémite destinés à diaboliser Israël, le peuple juif et ses soutiens", dénonce la lettre. Les signataires critiquent notamment les déclarations publiques de célébrités s'opposant à la guerre à Gaza, estimant que "des personnalités publiques bien intentionnées ont été manipulées par un flux constant de désinformation qu'elles ont contribué à amplifier".

La lettre appelle l'ensemble de leurs confrères à "condamner cette rhétorique extrémiste et la diffusion de fausses informations afin que nous puissions tous œuvrer vers un avenir où Israéliens et Palestiniens pourront vivre côte à côte dans la paix et la dignité".

Les signataires soulignent particulièrement la responsabilité des personnalités publiques : "Compte tenu du pouvoir des réseaux sociaux, il est impératif que les artistes et figures publiques, avec leur capacité d'influencer des millions de personnes dans le monde, utilisent leurs plateformes de manière responsable. Sans changement significatif, nous ne verrons que plus de haine, plus de violence, et davantage d'innocents attaqués simplement parce qu'ils sont juifs."

Un débat qui divise l'industrie

Cette prise de position intervient alors que plusieurs pétitions de célébrités ont récemment condamné la guerre à Gaza. Hier encore, l'organisation caritative Choose Love a publié une lettre adressée au Premier ministre britannique Keir Starmer, l'appelant à cesser les livraisons d'armes à Israël. Plus de 300 personnalités britanniques l'ont signée, dont l'acteur Benedict Cumberbatch, l'ancien footballeur Gary Lineker et les chanteuses Annie Lennox et Dua Lipa.

Plus tôt ce mois-ci, plus de 380 personnalités culturelles avaient signé une tribune dénonçant "le silence du monde de la culture face au génocide à Gaza", publiée sur le site de Libération à la veille de l'ouverture du Festival de Cannes. Parmi eux figuraient Susan Sarandon, Richard Gere, Ralph Fiennes, Cynthia Nixon, Javier Bardem et les réalisateurs Pedro Almodóvar et Nadav Lapid.