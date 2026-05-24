La question nucléaire ne peut pas être réglée "en 72 heures", déclare Marco Rubio

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a estimé dimanche qu’il était impossible de conclure rapidement un accord global sur le nucléaire iranien, malgré les discussions intensives en cours entre Washington et Téhéran autour d’un possible compromis visant à mettre fin à la guerre.

«Les négociations sur le nucléaire sont des questions hautement techniques. On ne peut pas régler une question nucléaire en 72 heures sur un coin de table», a déclaré le chef de la diplomatie américaine au New York Times depuis New Delhi.

Marco Rubio a insisté sur la nécessité d’une approche progressive, alors que plusieurs informations évoquent un accord préliminaire centré sur la réouverture du détroit d’Ormuz et une prolongation du cessez-le-feu régional.

Le responsable américain a d’ailleurs réclamé la réouverture immédiate du détroit d’Ormuz, actuellement bloqué par l’Iran, estimant qu’il s’agissait de la priorité immédiate pour Washington et ses alliés régionaux.

«Après quoi nous entamerons, selon des modalités convenues, des négociations très sérieuses sur l’enrichissement, sur l’uranium hautement enrichi et sur leur engagement à ne jamais se doter d’armes nucléaires», a-t-il ajouté.

Marco Rubio a également évoqué un délai de «60 jours» pour mener ces discussions sensibles, affirmant bénéficier du soutien de «sept ou huit pays dans la région pour cette approche».

Ces déclarations interviennent alors que plusieurs responsables israéliens expriment leurs inquiétudes face à un éventuel accord qui ne traiterait pas immédiatement du programme nucléaire iranien, des missiles balistiques et du soutien de Téhéran à ses groupes armés alliés dans la région.