La société israélienne NSO Group condamnée à verser près de 170 millions de dollars à Meta

Un jury fédéral en Californie a condamné la société israélienne NSO Group, connue pour avoir développé le logiciel espion Pegasus, à verser près de 170 millions de dollars à Meta pour avoir piraté les comptes de 1 400 utilisateurs de WhatsApp. L'entreprise devra payer très exactement 167 256 000 dollars de dommages et intérêts, ainsi que 440 000 dollars supplémentaires à titre de compensation. Cette décision, qui marque une victoire tant pour Meta que pour les défenseurs de la vie privée, conclut une bataille juridique entamée il y a six ans.

Meta a déclaré que ce verdict dans l'affaire WhatsApp représente une avancée significative pour la protection de la vie privée et la sécurité. Il s'agit de la première victoire judiciaire contre la création et le déploiement de logiciels espions illégaux qui mettent en danger la sécurité et la confidentialité de tous. L'entreprise a souligné que la décision du jury, qui oblige NSO, un fournisseur reconnu de logiciels espions, à verser des dommages et intérêts, constitue un avertissement sévère pour l'ensemble de l'industrie des logiciels espions, décourageant ainsi d'autres actions illégales ciblant les entreprises américaines et la vie privée de leurs utilisateurs.

En réponse à cette décision, NSO Group a déclaré mardi que ce résultat n'est qu'une "autre phase d'un long processus juridique". Défendant son logiciel, NSO Group a affirmé qu'il "remplit une fonction essentielle dans la lutte contre les crimes graves et le terrorisme" et qu'il est utilisé "de manière responsable par des agences gouvernementales autorisées". L'entreprise a défendu son logiciel espion Pegasus, affirmant qu'il s'agit d'un outil vital utilisé par des agences gouvernementales pour combattre les crimes graves et le terrorisme. Gil Lainer, vice-président des communications mondiales de l'entreprise, a critiqué le verdict, arguant que le jury n'a pas eu accès aux preuves démontrant comment cette technologie a sauvé des vies, y compris des vies américaines. Il a ajouté que NSO prévoit d'examiner attentivement la décision et d'explorer les options juridiques, notamment la possibilité de faire appel.

Cette affaire met en lumière les tensions croissantes entre les entreprises technologiques soucieuses de protéger la confidentialité de leurs utilisateurs et les développeurs de technologies de surveillance qui affirment servir des objectifs de sécurité nationale. Le montant substantiel des dommages et intérêts pourrait inciter d'autres entreprises de logiciels espions à reconsidérer leurs pratiques, tout en renforçant la position de Meta comme défenseur de la vie privée numérique.