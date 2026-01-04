La vice-présidente Delcy Rodríguez assure l’intérim après l’arrestation de Nicolás Maduro

La vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodríguez a été désignée samedi pour assurer l’intérim du pouvoir exécutif, après l’arrestation du président Nicolás Maduro par les États-Unis. La Cour suprême du Venezuela a ordonné qu’elle exerce l’ensemble des prérogatives présidentielles afin de « garantir la continuité administrative et la défense intégrale de la nation », sans pour autant déclarer l’absence définitive du chef de l’État, ce qui aurait entraîné des élections anticipées.

Quelques heures plus tôt, Nicolás Maduro avait été conduit à New York après avoir atterri à l’aéroport Stewart International, au nord de la ville, à bord d’un avion affrété par le ministère américain de la Justice. Escorté par un important dispositif de sécurité mêlant agents de la DEA et du FBI, il a été transféré par hélicoptère à Manhattan, puis vers les locaux de l’agence antidrogue américaine, avant un placement attendu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Il doit être formellement inculpé pour trafic de drogue, « narcoterrorisme » et importation de cocaïne sur le sol américain.

Aux États-Unis, l’arrestation a provoqué des scènes de liesse au sein de la diaspora vénézuélienne, notamment en Floride. À Miami et dans la ville de Doral, plusieurs centaines de manifestants ont salué l’intervention américaine, certains brandissant des pancartes « Merci Trump ». Selon l’OIM, près de 7,7 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays depuis 2014.

Sur le plan diplomatique, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a affirmé que Washington travaillerait avec les responsables du gouvernement intérimaire, conditionnant ses décisions « aux actions menées dans les jours et semaines à venir ».

Parallèlement, une mission d’enquête de l’ONU a rappelé que l’arrestation de l’ex-président ne devait pas faire obstacle à des poursuites pour crimes contre l’humanité, évoquant des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées et des actes de torture. Le New York Times fait état d’au moins 40 morts après l’attaque américaine à Caracas, parmi lesquels des civils et des militaires.