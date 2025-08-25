Le Brésil refuse la nomination d'un nouvel ambassadeur israélien

Articles recommandés -

Les relations diplomatiques entre Israël et le Brésil connaissent une nouvelle détérioration après la décision de Brasilia de refuser la nomination de Gali Dagan, ancien ambassadeur israélien en Colombie, au poste d’ambassadeur à Brasilia. L’information, révélée lundi par la presse locale, marque une étape supplémentaire dans l’escalade des tensions entre les deux pays.

Cette décision s’inscrit dans une série de gestes à forte portée symbolique pris par le président Luiz Inácio Lula da Silva. Ces derniers mois, son gouvernement s’est retiré de l’Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah (IHRA), suscitant une vague de critiques internationales, et a rejoint la plainte déposée par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice accusant Israël de « génocide » à Gaza.

Les relations bilatérales sont d’autant plus fragilisées que le Brésil n’a plus d’ambassadeur en poste en Israël depuis février 2024, après le rappel de son représentant pour consultations, sans retour à Jérusalem depuis. Les propos polémiques de Lula, qui avait comparé l’action israélienne à Gaza aux "crimes d’Hitler" contre les Juifs, avaient déjà choqué Jérusalem et la communauté juive internationale. Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé avoir retiré sa demande de nomination de Gali Dagan, ex-ambassadeur en Colombie, comme nouvel envoyé à Brasilia. Cette décision intervient après que les autorités brésiliennes ont refusé d’approuver son agrément, un geste jugé « inhabituel » par Jérusalem. « Après que le Brésil s’est abstenu, de manière inhabituelle, de répondre à la demande d’agrément de l’ambassadeur Dagan, Israël a retiré sa requête, et les relations entre les deux pays sont désormais menées à un niveau diplomatique inférieur », a indiqué le ministère dans un communiqué.