Le Canada extrade vers les Etats-Unis le terroriste qui avait planifié un attentat au centre Loubavitch de New york

Un ressortissant pakistanais de 20 ans résidant au Canada a été extradé vers les États-Unis après avoir planifié un attentat à l'arme à feu au centre mondial du mouvement Habad-Loubavitch, situé au 770 Eastern Parkway, à New York.

Le suspect, Muhammad Shahzeb Khan, a été arrêté en septembre alors qu'il tentait de franchir la frontière américaine. Les autorités pensent qu'il avait l'intention de commettre cet attentat à l'occasion de l'anniversaire de l'attaque menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre.

Selon le ministère américain de la Justice, Khan est soupçonné d'avoir prêté allégeance à l'État islamique (Daech) et d'être motivé par une idéologie extrémiste. "L'organisation terroriste étrangère Daech reste un danger clair et présent pour le peuple américain, et nos citoyens juifs sont particulièrement ciblés par des groupes maléfiques comme ceux-ci", a déclaré la procureure générale Pamela Bondi. "Le ministère de la Justice est fier de contribuer à l'obtention de cette extradition, et nous poursuivrons cet homme avec toute la rigueur de la loi".

Le directeur du FBI, Kash Patel, a souligné l'importance de l'opération qui a conduit à l'arrestation de Khan. "Khan aurait planifié son attentat pour le 7 octobre 2024, date du premier anniversaire de l'attaque terroriste du Hamas en Israël. Heureusement, l'excellent travail des équipes du FBI et de nos partenaires a permis de démasquer ces plans et de les faire échouer", a-t-il déclaré.

Si Muhammad Shahzeb Khan est reconnu coupable des charges retenues contre lui, il risque une peine d'emprisonnement à perpétuité, ce que le procureur américain chargé de l'affaire a l'intention de requérir.