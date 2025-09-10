Le Canada réévalue ses relations avec Israël après la frappe au Qatar

Articles recommandés -

Le Canada a annoncé qu’il était en train de réexaminer ses relations avec Israël à la suite de la frappe israélienne survenue hier au Qatar. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, a qualifié cette attaque d’« inacceptable » lors d’une déclaration publique ce mercredi soir.

« Nous évaluons attentivement notre relation avec Israël à la lumière de ces événements », a-t-elle déclaré, sans préciser quelles mesures pourraient être envisagées. Cette réaction marque un durcissement du ton d’Ottawa vis-à-vis de l’État hébreu, alors que les tensions diplomatiques s’intensifient dans la région et sur la scène internationale.

Cette frappe, dont les détails n’ont pas encore été entièrement dévoilés, a suscité de vives condamnations dans plusieurs capitales. Le Qatar, qui entretient un rôle clé dans la médiation entre Israël et le Hamas, a dénoncé une "violation grave" de sa souveraineté.

Parallèlement, le Canada devrait reconnaître un État palestinien lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies, prévue plus tard ce mois-ci. Une décision qui pourrait accentuer les frictions entre Ottawa et Jérusalem.