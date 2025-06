"Le Canada trahit Israël avec des pays comme l'Espagne et l'Irlande" (Alan Baker)

Alan Baker, expert en droit international et ancien ambassadeur d'Israël au Canada, exprime sa déception face à l'enquête canadienne visant des soldats israélo-canadiens. Dans une interview accordée mardi soir à i24NEWS, le diplomate dénonce une dérive politique qui "détruit les relations entre Israël et le Canada".

Une enquête sans fondement juridique

Interrogé sur cette procédure discrète menée depuis plus d'un an contre des soldats binationaux, Alan Baker ne cache pas son mépris : "Rien ne me surprend avec le Canada". Selon lui, cette enquête relève d'un "exercice politique de relations publiques" sans base juridique solide. "Les Canadiens n'ont pas l'autorité juridique ni la capacité de juger des soldats israéliens", affirme l'ancien ambassadeur, estimant que "rien ne sortira de tout ça". Il accuse Ottawa de se baser sur "la propagande de l'OLP" plutôt que sur des preuves tangibles.

Un virage politique radical

Baker attribue cette hostilité à un "gouvernement hyper libéral très, très à gauche, influencé par des éléments extrémistes du Québec". Cette évolution contraste brutalement avec l'époque de Stephen Harper, qui avait déclaré à la Knesset : "Israël ne vous inquiétez pas, le Canada vous soutient et vous protège".

"Regardez ce qui se passe maintenant. Non seulement le Canada ne nous protège pas, mais il trahit Israël avec des pays comme l'Espagne et l'Irlande", déplore-t-il avec amertume.

Un antisémitisme "astronomique"

L'expert souligne l'explosion de l'antisémitisme au Canada depuis le 7 octobre, particulièrement préoccupante dans un pays abritant "une des communautés juives les plus importantes en dehors d'Israël" avec "beaucoup de survivants de la Shoah".

"La haine et les dangers pour les gens dans la rue, c'est absolument intolérable", dénonce Baker, reprochant au gouvernement actuel son inaction face à cette montée des tensions. Malgré ces attaques, l'ancien diplomate se veut rassurant concernant les soldats israéliens : "Ils n'ont rien fait d'illégal" et Israël veille à ce que "toute action soit basée sur le droit international".