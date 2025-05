Le cofondateur de Ben & Jerry's expulsé du Congrès après une protestation sur Gaza

Ben Cohen, cofondateur des célèbres glaces Ben & Jerry's, a été expulsé d'une audition du Congrès américain mercredi à Washington après avoir vivement protesté contre le soutien militaire des États-Unis à Israël dans le conflit à Gaza. L'entrepreneur de 74 ans, connu pour ses positions progressistes, a interrompu la séance en déclarant : "Le Congrès finance des bombes pour tuer des enfants à Gaza", alors que Robert Kennedy Jr, ministre de la Santé de l'administration Trump, était présent pour témoigner.

Une vidéo diffusée par le collectif pacifiste Codepink montre Cohen, menottes aux poignets, escorté hors du Capitole par la police tandis qu'il continuait à protester : "Il faut qu'ils laissent rentrer la nourriture dans Gaza, il faut qu'ils nourrissent les enfants qui crèvent de faim." La manifestation visait à dénoncer ce que Cohen et d'autres militants considèrent comme un paradoxe budgétaire : le financement de l'aide militaire à Israël parallèlement à des réductions dans les programmes d'assurance-santé américains.

"On est arrivé à un point où l'on doit faire quelque chose", a expliqué Cohen à l'AFP après sa libération. Il a qualifié de "scandaleux" le fait que les États-Unis aient approuvé "la livraison de bombes pour une valeur de 20 milliards de dollars" à Israël alors que des programmes sociaux sont supprimés. "La majorité des Américains détestent ce qu'il se passe, ce que fait notre pays avec notre argent et en notre nom", a-t-il ajouté. "Cautionner et être complice du massacre de dizaines de milliers de personnes nous touche au plus profond de nous-mêmes en tant qu'êtres humains."