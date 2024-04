Le Congrès américain adopte un plan d'aide militaire de 95 milliards de dollars pour Israël et l'Ukraine

Après des mois de tergiversations, la Chambre des représentants des États-Unis a approuvé ce samedi à une large majorité - 310 voix pour et 112 contre - un programme d’aide militaire de 95 milliards de dollars (89 milliards d’euros) en faveur d'Israël, de l’Ukraine, et de Taïwan. Le texte doit maintenant être approuvé par le Sénat.

L'approbation de cette aide intervient dans un contexte particulier, tout juste une semaine après l'attaque sans précédent de l'Iran contre Israël, qui a suscité une onde de choc au niveau mondial. Après ces frappes, nombre de représentants américains à la Chambre avaient juré de faire adopter le programme afin de garantir la protection nécessaire à l'Etat hébreu. Les 26 milliards de dollars alloués à Israël serviront notamment à financer les systèmes de défense antiaériens israéliens, à commencer par le dôme de fer, qui a une nouvelle fois démontré sa grande efficacité face aux missiles et drones iraniens.

L'annonce du vote a été saluée par Benjamin Netanyahou et toute la classe politique israélienne. "Le Congrès américain vient d’adopter à une écrasante majorité un projet de loi d’aide très apprécié, qui démontre un fort soutien bipartisan à Israël et défend la civilisation occidentale. Merci à nos amis, merci l'Amérique !", a tweeté le Premier ministre.

La session au Congrès lors de laquelle devait se dérouler le vote a été marquée par des manifestations propalestiniennes, appelant "à ne pas armer Israël". Quant au ministère russe des Affaires étrangères, il a déclaré après le vote que le programme d'aide approuvé pour Israël était "une voie directe vers une escalade et une augmentation sans précédent des tensions dans la région".

Le plan d'aide était également attendu depuis des mois par l'Ukraine, à bout de munitions, et qui redoute une offensive russe de grande ampleur sur la ville de Kharkiv. "La loi d’aide vitale adoptée aujourd’hui par la Chambre des représentants empêchera la guerre de se propager, sauvera des milliers et des milliers de vies et aidera nos deux nations à devenir plus fortes", s’est félicité sur X, le président ukrainien Volodymyr Zelensky.